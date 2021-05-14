"Сделано топорно": политтехнолог раскрыл ошибки нашумевшего предвыборного ролика Юлии Волковой

Видеоролик с предвыборным обращением экс-"татушки" Юлии Волковой, опубликованный накануне, за эти сутки стал настоящим хитом в соцсетях. Фото: www.youtube.com

Видеоролик с предвыборным обращением экс-"татушки" Юлии Волковой, опубликованный накануне, за эти сутки стал настоящим хитом в соцсетях. Правда, народной любви новоявленной кандидатке в депутаты Госдумы он не прибавил, скорее наоборот: певицу, заявившую о проблемах ивановских женщин-тружениц (Волкова баллотируется от Ивановской области. - Ред.), подняли на смех. Мол, что она может знать о тяжелом физическом труде и мизерных зарплатах? Да и в Иваново коренная москвичка никогда не жила, поэтому в искренность ее заявлений мало кто поверил.

Почему обращение Юлии Волковой сыграло против нее, какие ошибки допустила артистка, и можно ли было их избежать, "Комсомольская правда" спросила у психолога и политтехнолога Андрея Зберовского, который более 25 лет участвует в предвыборных кампаниях (в том числе, в Госдуму), пишет речи кандидатам и учит искусству дебатов. Так, Зберовский трижды участвовал в подготовке кандидатов на выборы губернатора Красноярского края, и все они в разное время выиграли гонку.

Психолог, политтехнолог и доктор культурологических наук Андрей Зберовский.

- У меня нет сомнений в том, что Юля Волкова - профессиональный оратор, она способно ярко выступать и держать удар. Я вообще очень приветствую ее участие в выборах. Но есть большие сомнения в содержании ее обращения, - отметил эксперт. - Ведь все, что произнесла Юлия - очень шаблонно. Например, фразу "я иду на выборы, чтобы поменять отношение власти к людям" я слышу уже 30 лет со времен эпохи Горбачева. Или "стыдно, так жить нельзя" - на этих словах людям обычно хочется зевать.

Она говорит, что знает о проблемах ивановских женщин-тружениц, но будем откровенны: что она может об этом знать? К сожалению, обращение Волковой не продумано, сделано топорно, такой текст можно написать за 15 минут. Возможно, Юля сама села и искренне писала текст, поэтому он получился непрофессиональным. Но если это продукт политтехнологов, то здесь чувствуется явная недоработка, образ выстроен неправильно. Нельзя забывать, что общество оценивает политиков по системе Станиславского - "верю - не верю". И здесь Юле не поверили.

По словам Андрея Зберовского, в обращении кандидатки совсем не использованы технологии работы с избирателями, которые обкатаны десятилетиями и известны даже студентам-первокурсникам.

- Когда на выборы идет нераскрученный, новый для политики персонаж, очень важно окружить его так называемыми "ломами" (от лом - лидер общественного мнения), - продолжает Зберовский. - Например, Волкова могла бы окружить себя командой из 4-5 человек, хорошо известных в регионе. Это могли быть и лучшие ткачихи, и многодетные мамы, и местные артисты, которые бы замолвили словечко о ее связях и авторитете, которые будут работать на благо области. Тогда бы ее обращение не повисло в воздухе, люди поверили бы.

Политтехнолог уверен: правило о том, что первое впечатление нельзя произвести дважды, в политике работает особенно жестко.

- Есть обязательный норматив, известный даже новичкам. Когда избирателя знакомят с чужим для него кандидатом, нужно выполнить три главных правила. Во-первых, кандидат должен пообещать, что будет жить в регионе, от которого избирается. Во-вторых, должен окружить себя местной элитой, теми самыми "ломами". А в-третьих, надо показать, что он знает, как минимум, две-три наболевших местных проблемы: конкретных, а не общих. Например, когда мы проводили выборы губернатора в Красноярском крае и работали в команде Александра Лебедя, в своем первом обращении к жителям он четко сказал: "Не думайте, что я останусь москвичом. Я переезжаю сюда на постоянное место жительства и буду местным губернатором, а мои дети будут ходить в местную школу". Вот это пример эффективного обращения. Людям уже не важны слова, они судят по делам.

По мнению эксперта, экс-солистка "Тату" могла бы грамотнее использовать свой потенциал. Певица смотрелась бы намного органичнее, если бы говорила о том, что ей близко: о проблемах современных девушек, одиноких мам, воспитании детей, социальных лифтах для молодежи. А вот отсутствие юридического или экономического образования, которого часто ждут от народных избранников, вовсе не минус для Волковой.

- Во всем мире депутат выражает мнение людей. Ему необязательно быть образованным, умным, начитанным, юридически подкованным. В любом парламенте есть юристы и другие специалисты, которые помогают упаковать инициативы в законопроекты, - считает эксперт.

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