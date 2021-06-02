Как деревянный центр Иркутска становится местом притяжения туристов

130-й квартал расположен в центре Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первое, с чем знакомится турист, решивший отправиться за мечтой – посмотреть на Байкал, – это Иркутск. Сюда прилетают самолеты со всего мира, путешественники останавливаются в отелях, гуляют по городу и окунаются в историю и колорит столицы Восточной Сибири.

Чем привлекает Иркутск? Деревянным кружевом старинных сибирских усадеб, наследием декабристов, историей чаеторговли, сибирской кухней – вот такой культурный симбиоз. Среди российских городов Иркутску нет равных по количеству памятников деревянного зодчества. Их здесь сосредоточено больше, чем где-либо, – более 700. Центр города внесен в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Иркутск в конце 2018 года за работу с историческим центром удостоен «Золотого знака» в номинации «Города России» на международном архитектурном фестивале «Зодчество». Первенец в Сибири, где создан квартал, ставший не только его визитной карточкой, но и центром притяжения всех горожан и туристов. В деревянных усадьбах «130-го квартала» сосредоточены магазины, рестораны, кафе, торговый центр, музеи, галереи и многое другое. Ежегодно его посещают 8 миллионов человек. И это общепризнанный в стране удачный пример комплексного подхода при реконструкции деревянного центра, воссоздания исторической среды. Здесь это делать умеют!

И вот новый этап реновации по-сибирски – проект «Иркутские кварталы», который реализуется сегодня. Это победитель профессиональной премии PROESTATE&TOBY Awards 2019. На 80 гектарах – более 100 объектов культурного наследия. Старинные дома, сохраняя первоначальный облик, становятся привлекательными местами отдыха, шопинга, досуга. Уже построено 25 объектов общей площадью 14,4 тыс. кв. м. Остальные, втрое больше, в разных стадиях – от строительства до градостроительной подготовки. Поиском инвесторов, за счет которых проводится реставрация, занимается Агентство развития памятников Иркутска, учредителем является администрация города. Специалисты помогают решить все вопросы с разрешительной документацией, пройти экспертизу, организуют ввод проекта в эксплуатацию.

В 130-м квартале всегда очень много людей. Здесь находятся магазины, рестораны, галереи. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Иркутска.

Сегодня в уставном капитале агентства около 60 объектов – 19 домов-памятников уже функционируют.

– Важно сохранять это богатейшее наследие. И вместе с этим создавать новые рекреационные зоны и объекты для привлечения туристов, – считает мэр Иркутска Руслан Болотов. В числе крупных и амбициозных проектов – новые набережные реки Ангары. Над некоторыми заявками уже работают всемирно известные архитекторы и крупнейшие в России инвесторы.

Наконец, «Ворота Байкала» – это не только фигура речи, но и туристско-рекреационный кластер – становление Байкальска как центра туризма, развитие Большого Голоустного, Листвянки, Кругобайкальской железной дороги. Это особая экономическая зона с льготными условиями для бизнеса – налог на прибыль снижен до 13,5%, на имущество организаций – до 0%, аренда земли – 100 рублей за гектар в квартал. И открываются все эти грандиозные возможности на качественное изменение туризма на Байкале… в Иркутске!

Иркутск – победитель Национальной гостиничной премии в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса»

Туризм – одно из перспективных направлений развития экономики города

В столице Восточной Сибири более 50 храмов различных конфессий. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В ИРКУТСКЕ:

• Уникальный памятник археологии федерального значения – Глазковский некрополь. Единственный в мире некрополь эпохи верхнего палеолита, сохранившийся в центре города. Возраст захоронений – от 3,5 до 7,5 тысячи лет. Это на две тысячи лет старше египетских пирамид. Заявка на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Памятник в Иркутске, установленный основателю города, землепроходцу Якову Похабову. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Иркутска.

500 000 туристов в год

114 туроператорских компаний

150 гостиниц, в том числе международные сетевые отели – «Ибис» и «Марриотт», скоро откроется «Хилтон»

• 50 храмов, соборов, молитвенных домов.

• Дома декабристов, меценатов и купцов, среди них: Дома-музеи Сергея Волконского и Сергея Трубецкого.

• Уникальные памятники архитектуры, связанные с освоением Североамериканского континента.

• Ледокол «Ангара» – музей-корабль на берегу водохранилища - самый старый из сохранившихся ледоколов в мире.