Топ-6 страшилок для дачников: можно ли жечь на своем участке мусор и "отберут ли землю" за одуванчики

Не так страшна дача, как о ней рассказывают Фото: Мария ЛЕНЦ

Как начинается дачный сезон, так хоть новости не читай. Или отказывайся от участка, пока что-нибудь не нарушил и не налетел на штраф. Вот и за последние пару недель чем только садоводов ни пугали. Но все ли так страшно на самом деле?

Страшилка 1. За одуванчики на участке могут отобрать землю

Главное - не сорняки, а отсутствие полезной деятельности на большей части участка Фото: Алена МАРТЫНОВА

Шороху наделало правительственное постановление, которым утверждены признаки неиспользования по назначению земельных участков сельхозназначения. Сорняки там действительно поминаются как один из признаков. И даже список есть, в котором и правда фигурируют одуванчики с мятой.

Но — маленькая деталь — верно это лишь вместе с другими признаками. И главный из них не сорняки, а отсутствие следов какой-нибудь полезной деятельности на большей части участка. Если у вас хотя бы четверть из шести соток занята какими-то садовыми культурами — например, растут кусты малины и крыжовник — на остальной территории можете смело годами разводить одуванчики.

Важно: это касается только земель сельхозназначения. Садовые участки к ним относятся. Те же, что были выделены под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство в черте населенных пунктов, - нет.

Страшилка 2. Запрещено сжигать сухую листву и мусор

Обновленные противопожарные правила вступили в силу с 1 января 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прямо-таки запрещено делать это на своем участке это лишь в определенных ситуациях:

- на торфяных почвах,

- если объявлен особый противопожарный режим,

- при сильном ветре (свыше 10 метров в секунду, если огонь разводится в мангале, бочке или другой металлической емкости, свыше 5 метров в секунду — в остальных случаях), а также если МЧС предупредил о приближении непогоды с порывами ветра.

Это следует из обновленных противопожарных правил, которые вступили в силу с 1 января этого года. В остальных случаях надо соблюдать определенные ограничения, в этих же правилах и прописанные.

Самый простой способ ничего не нарушить — обзавестись металлической бочкой с крышкой (или другой емкостью из негорючих материалов). Тогда правила соблюсти вполне реально. Надо, чтобы:

- от бочки для сжигания мусора до ближайшей постройки было не менее 5 метров,

- в радиусе 2 метров от нее были убраны все горючие материалы типа сухих веток,

- кто-то все время следил за огнем и имел под рукой огнетушитель или хотя бы ведро с водой, а также сотовый телефон (если понадобится вызвать пожарных).

За нарушение этих правил действительно могут оштрафовать. Суммы для граждан — от 2 до 5 тысяч в зависимости от ситуации (верхний предел — это если действительно что-то загорелось).

Страшилка 3. И жарить шашлыки на даче нельзя

Какая ж дача без шашлыка! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К шашлыкам относятся все те же правила, что и к сжиганию мусора на участке (страшилка 2). Только вместо металлической бочки у нас будет мангал.

Страшилка 4. Завел теплицу — заплати налог

Накануне каждого дачного сезона всплывают истории про то, что введен новый сбор за теплицы и заборы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разъяснения по этому поводу уже неоднократно давали и Росреестр, и Федеральная налоговая служба. Но страшные истории про то, что ввели некий новый побор за теплицы и заборы, все равно всплывают накануне каждого дачного сезона.

Что здесь правда? Если теплица капитальная (на фундаменте), то теоретически она считается недвижимостью и за нее надо платить налог на имущество. Предварительно зарегистрировав ее надо зарегистрировать право собственности (без этого налог не начислят). Большинству дачников над этими деталями даже и голову ломать не надо — их теплицы, как правило, далеко не промышленного образца.

По-любому, штрафы за присутствие на садовом участке незарегистрированных построек — хоть теплицы, хоть дома - российским законодательством не предусмотрены. Шли разговоры, что неплохо бы такой закон принять, но ими дело и закончилось.

Страшилка 5. Под сбор ягод надо арендовать участок леса

Все ограничения касаются предпринимательской деятельности по заготовке даров природы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любителей чего-нибудь пособирать в лесу этой весной тоже огорошили. Вроде как вступили в силу новые правила сбора пищевых лесных ресурсов, утвержденные Минприродой. И теперь в лес по грибы надо ходить с линейкой: собирать можно только те, у кого шляпка не больше установленных размеров. А ягод нарвать просто так вообще нельзя — сначала нужно арендовать участок леса.

Не будем пугать дальше. Открываем эти самые страшные «Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», вступившие в силу с 1 января 2021 года. В первом же пункте читаем, чего они касаются - «за исключением заготовки и сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан». Иными словами, все ограничения касаются предпринимательской деятельности по заготовке даров природы. Просто для собственного удовольствия — не для продажи — ягоды и грибы можно по-прежнему собирать любого размера и где хочется.

Страшилка 6. Чтобы спилить березу на участке, требуется разрешение

Вопрос с рубкой деревьев регулируется разными документами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вопрос с рубкой деревьев — действительно довольно запутанный. Он регулируется большим количеством разных документов.

Как минимум, есть несколько разных ситуаций.

- Дерево растет на примыкающей к участку территории. Грубо говоря, за забором. Многие граждане их считают «своими». Но это не так. Если участок находится в населенном пункте — хоть в городе, хоть в деревне — на рубку такого дерева, как бы оно вам ни мешало, надо брать в местных органах власти разрешение (порядок устанавливается конкретным муниципалитетом). За незаконную рубку действительно можно схлопотать штраф по статье 8.28 Кодекса об административных нарушениях — от 3 до 4 тыс. руб. (а если с применением техники, например, бензопилы, то 4-5 тыс. руб.). В совсем плохих ситуациях, когда ущерб природе велик, может идти речь и об уголовной ответственности.

Если же участок находится в садовом товариществе, тут правила немного другие. В этом случае дерево растет, скорее всего, на землях общего пользования СНТ. Соответственно, товарищество и должно определять, что в таких случаях делать.

- Дерево — внутри участка.

Как следует из разъяснений Рослесхоза, данных еще в 2018 году, в этом случае никаких разрешений получать не надо.

Однако есть случаи, когда и дерево на собственном участке рубить нельзя. Например, если на нем - гнездовье каких-нибудь редких краснокнижных птиц. Оставив их без дома, вы нанесете серьезный ущерб природе. Но это все-таки ситуация достаточно редкая.

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