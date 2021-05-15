Киев продолжает уверять, Зеленский и Путин встретятся. Но игнорирует вопрос - зачем

Зеленский предложил Путину провести переговоры в «любой точке Донбасса» Фото: EAST NEWS

Глядя на очередные телодвижения и словоизвержения в Киеве невозможно отделаться от мысли, что адекватных персонажей там уже практически не осталось. Трудно сваливать все на местных журналистов, поскольку журналисты озвучивают лишь то, что им говорят в том же местном Офисе президента Украины (ОПУ) – аналоге нашей Администрации Президента РФ. Причем, по самым важным вопросам. В частности, например, о якобы грядущей встрече Зеленского с Путиным.

Напомним предысторию вопроса. Владимир Александрович предложил Владимиру Владимировичу провести переговоры в «любой точке Донбасса» для достижения мира на востоке Украины. Российский президент ответил на это «заманчивое» предложение, что вопросами урегулирования конфликта на Донбассе Зеленскому надо заниматься на переговорах с главами ДНР и ЛНР, Москве тут обсуждать нечего, мол, есть Минские соглашения, и там все прописано, надо их просто выполнять. Если же президент Украины намерен обсудить вопросы двусторонних российско-украинских отношений и улучшения состояния дел в этой области, то милости просим в Москву в любое удобное время. Примем, мол.

В Киеве такого ответа явно не ожидали и по привычке затянули арию из совсем другой оперы. Зеленский тут же предложил новое место для встречи – Ватикан. Да еще при посредничестве Папы Римского. Последний, когда его поставили в известность об инициативе президента Украины, икнул, поскольку с ним предварительно никто не договаривался, но через непродолжительное время оправился, и его канцелярия выдала ответ, что, хотя мы и не были в курсе, но для достижения мира мы согласные.

В Киеве продолжали газовать на холостых оборотах, словно забыв о том, что кардинальным для проведения таких переговоров является вопрос, не где, а зачем. Что, грубо говоря, обсуждать будут. Про Ватикан тут же забыли, предложив в качестве альтернатив для рандеву Вену или Иерусалим. После атаки Израиля со стороны ХАМАС говорить об Иерусалиме явно не приходится, решили в ОПУ.

Но глава ОПУ Андрей Ермак закусил удила. И заявил тут украинским журналистам, что в ходе предстоящей встречи лидеров Украины и России планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности саммита «нормандской четверки».

- Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на высшем уровне, - заявил Ермак, и констатировал, что принципиальные пункты принятых ранее договоренностей остаются нереализованными. И, вообще, ему Зеленский поручил подготовить проведение встречи, а Москва еще не сказала, на какую европейскую столица она согласна на рандеву.

При этом, на Украине всячески педалируется тема грядущей встречи, как будто принципиальное решение о ее проведении уже достигнуто. И Путин будет обсуждать с Зеленским вопросы мира на Донбассе. Ответ российского президента на предложение Киева или замалчивается или обходится стороной. Зато все обсуждают, где именно и на чьей нейтральной территории состоится эта встреча, как будто договоренность о ней уже достигнута.

Ребята, а вам не говорили, что на таком уровне так не играют. Ребята, а кто вам сказал, что Путин согласен на такую встречу? Позиция президента России не изменилась ни на йоту, разве что из-за последних телодвижений команды Зеленского его отношение к Украине, как к государству, изменилось и совсем не в лучшую сторону. Ребятки, вы все играетесь в «большую политику», так и не став настоящими политиками? Вы понимаете, что вас ждет гигантское фиаско, а весь ваш пар уходит в свисток?

Или для украинцев и так сойдет? В конце концов, главное прокукарекать, а там пусть и не рассветает. Только вот «кукареки» получаются тоже фальшивыми. Создавая ощущение, что тот же Зеленский просто озвучивает какие-то выученные «богатые» слова, совершенно не понимая смысла им сказанного.

Вот, например, буквально после заседания украинского СНБО, на котором глава Алексей Данилов объявил, что намерен запросить у США информацию о 61 украинце, против которого Вашингтон ввел санкции (не подумайте, что для их защиты или разбирательства справедливости, а чтобы ввести против них еще и санкции Украины!!! – прим.авт) Владимир Зеленский объявил беседовавшей с ним журналистке, что в Украине создан и действует Центр дезинформации – 4 раза сказал и именно в таком виде.

А еще, что Киев создает Центр противодействия кибербезопасности. То есть выращивает хакеров на государственном уровне? Осталось лишь создать центр терроризма, что было бы совсем не удивительно, поскольку Украина превратилась по факту в реально террористическое государство. Хотя Зеленский, роняя скупую слезу и высказался на днях за прекращение огня в Израиле и призвал обе стороны к миру, не стоит забывать, что ничего подобного в отношении Донбасса он не говорил после выборной кампании. Сердце у него, понимаете сами, за Израиль болит, а за Донбасс – нет. Стучит ровно, одышки нет.

Со всеми этими заявлениями и употреблением явно непонятных их разуму слов. Зеленский и его команда все больше становятся похожи на мадмуазель Фиму Собак из «Двенадцати стульев»: «Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой – в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово – гомосексуализм».

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