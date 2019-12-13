2019-12-13T15:55:15+03:00
Политика

"Здесь надо не Путину жать руку": Песков отреагировал на слова Зеленского о Донбассе

Президент Украины ранее рассказал, на что готов пойти ради мира на востоке страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Для разрешения конфликта в Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о выполнении минских договоренностей. Рукопожатия с российским главой Владимиром Путиным проблему не решат. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее интервью украинского лидера.

Зеленский в эфире телеканала "1+1" выразил готовность сто раз пожать руку Путину за возвращение Крыма и еще десять раз - за Донбасс.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности - и тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что соглашение остается основой работы "нормандского формата". Об этом говорится в итоговом документе парижского саммита, который подписали лидеры всех четырех стран - России, Украины, Франции и Германии. И если позиция Киева с того момента изменилась, что сторонам предстоит долго и напряженно анализировать ситуацию, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что "нормандский саммит" состоялся 9 декабря. Именно на его полях прошла первая встреча Путина и Зеленского, на которой они пожали друг другу руки.

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским.Первый комментарий после встречи с президентом УкраиныДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нормандский саммит: Встреча Путина, Зеленского, Макрона и Меркель в Париже 9 декабря 2019 года»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24