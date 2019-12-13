"Здесь надо не Путину жать руку": Песков отреагировал на слова Зеленского о Донбассе

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-13T15:55:15+03:00

Президент Украины ранее рассказал, на что готов пойти ради мира на востоке страны

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Для разрешения конфликта в Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о выполнении минских договоренностей. Рукопожатия с российским главой Владимиром Путиным проблему не решат. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее интервью украинского лидера.

Зеленский в эфире телеканала "1+1" выразил готовность сто раз пожать руку Путину за возвращение Крыма и еще десять раз - за Донбасс.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности - и тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что соглашение остается основой работы "нормандского формата". Об этом говорится в итоговом документе парижского саммита, который подписали лидеры всех четырех стран - России, Украины, Франции и Германии. И если позиция Киева с того момента изменилась, что сторонам предстоит долго и напряженно анализировать ситуацию, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что "нормандский саммит" состоялся 9 декабря. Именно на его полях прошла первая встреча Путина и Зеленского, на которой они пожали друг другу руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="448" src="https://www.kp.ru/video/embed/748700" frameborder="0"></iframe> «Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским.Первый комментарий после встречи с президентом УкраиныДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU