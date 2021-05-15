Стройку дачи придется отложить: откуда в России взялся дефицит материалов из дерева

Стоимость досок за год увеличилась вдвое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приехали: в России дефицит дерева. Точнее, строительных материалов из него. Стоимость досок за год — с апреля 2020 по апрель нынешний — увеличилась вдвое. Производители деревянных домов в панике. Ассоциация деревянного домостроения написала в Минпромторг письмо с просьбой ограничить экспорт пиломатериалов хвойных пород. В Минпромторге готовы пойти навстречу, поскольку ситуацией тоже обеспокоены.

Среди причин, почему такое случилось, называют стремительный рост экспортных цен, передает РБК. Ну примерно как с подсолнечным маслом. За рубежом, в частности, в пресловутом Китае, возник дефицит дерева для строительства — в связи с восстановлением экономики после «коронакризиса», цены на мировых рынках выросли. Представители нашего лесопромышленного комплекса обрадовались — погнали пиломатериалы туда, где больше платят.

Все это вроде бы как понятно. И в то же время непонятно. Ведь уж чего-чего, а леса-то в России хватает. Правительство все уши прожжужало рассказами про то, что надо развивать деревянное домостроение, «деревянную ипотеку» - и вот, здрасьте! Куда весь лес дели?

Как пояснили «КП» специалисты-строители, дело вообще не в лесе. Дорожают все стройматериалы, не только деревянные. С начала 2021 года прибавляют в цене на 25-30% в месяц не только брус с доской, но и арматура, металлочерепица, цемент… В мае каменная вата стала дороже на 10% в сравнении с апрелем, в июне она предположительно прибавит в цене еще 15%. Гипсокартон тоже за месяц подорожал процентов на 10…

Первыми начали плакать застройщики, которые возводят многоэтажки. Они еще в прошлом году ныли про рост цен на стройматериалы, но выручила льготная ипотека на новостройки и ряд других причин, по которым цены на жилье тоже серьезно выросли. Дерево же — материал больше сезонный, вот с весной и началось. Хотя о подорожании сырья для пиломатериалов — кругляка — в Костромской, Вологодской, Кировской, Тверской области эксперты предупреждали еще зимой. Прогнозируя, что в мае, когда всем понадобятся пиломатериалы, будет то еще «веселье».

Причин, по которым строиться вдруг оказалось не из чего, несколько.

1) В 2020 году был резкий спад производства стройматериалов из-за коронавируса и введенных в связи с ним ограничений. Некоторые предприятия закрылись. И не только в России. А восстановить все обратно гораздо сложнее, чем свернуть.

2) Спрос же сейчас резко вырос. В качества примера эксперты-строители приводят Подмосковье, где под влиянием пандемии расхватали все участки и развалюхи, которые до того лет десять продать было просто невозможно. Ну вот теперь все решили дружно строиться.

Опять-таки подобное не только у нас. Вагоны материалов пошли на экспорт. Туда, где предложили более выгодные контракты, чем это возможно внутри страны. Иными словами, ситуация та же, что и с продуктами — с ростом цен на которые правительство пытается бороться с конца прошлого года.

Но если «большой» строительный комплекс — застройщики многоэтажек — пока держится, то компании, которые возводят частные дома, ждут проблемы. Да и их будущих владельцев тоже. Как посчитал «КП» один из строителей, только на отделку (!) деревянного дома площадью в районе 100 кв. м. надо будет потратить не меньше 1-1,5 млн рублей (с учетом стоимости работ). Строители сами в шоке — ждут массовых банкротств небольших и средних компаний из-за того, что граждане начнут отказываться от уже заключенных договоров.

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