Правительство России не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство не планирует продлевать соглашения с бизнесом по поводу стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Сроки действия данных соглашений истекают 1 июня текущего года, сообщил в четверг, 13 мая, глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе беседы с журналистами.

- Нет, на сегодняшний день нет планов продлить данные соглашения, - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в декабре минувшего года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые должны были действовать до апреля 2021 года. В соответствии с этими договоренностями, отпускные цены на заводах на сахар не должны превышать 36 рублей, на масло подсолнечное - 95 рублей

В марте кабмин решил продлить соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня, а на подсолнечное масло – до 1 октября.