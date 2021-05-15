Обрушение высотки в прямом эфире, ракетные удары по городам: Накаляется конфликт Израиля и ХАМАС

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по многоэтажке в одном из кварталов Газы. В этом доме находится штаб-квартира агентства «Аль-Джазира», а также других СМИ. Фото: REUTERS

Противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС продолжается: пятый день подряд стороны обмениваются массированными ракетными ударами.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проведение в секторе Газа антитеррористической операции «Страж стен». Палестинские власти сообщают о более чем ста убитых и тысяче раненных.

Особенностью нынешнего обострения является то, что впервые массированным обстрелам подвергается центр Израиля – Тель-Авив, Бат-Ям, Ришон-ле-Цион. Сегодня одна из палестинских ракет разорвалась в городе Рамат-Ган, осколками был убит 50-летний мужчина.

Также возникло противостояние гражданского населения: между евреями и израильскими арабами возникают стычки, зафиксированы случаи погромов и стрельбы.

Сегодня, 15 мая, в городе Акко был подожжен городской театр, считавшийся символом мирного сосуществования евреев и арабов, живущих в этом городе.

Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль: тель-авивский аэропорт им. Бен-Гуриона и эйлатский им. Илана Рамона находятся в зоне обстрелов.

Ранним утром палестинская ракета попала в резервуар с горючим в порту Ашдода, возгорание было локализовано.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по многоэтажке в одном из кварталов Газы. В этом доме находится штаб-квартира агентства «Аль-Джазира», а также других СМИ. Согласно данным израильской разведки, здесь также располагались офисы военной разведки ХАМАСа. ЦАХАЛ заранее предупредил о готовящейся атаке всех, кто мог находиться в здании, и дал им возможность эвакуироваться, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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