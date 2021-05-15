Кино без границ: Королеву Англии сыграла темнокожая модель, а Фею-крестную сделали гендерно-нейтральной

Джоди Тернер-Смит в роли Анны Болейн. Фото: кадр из фильма.

Толерантность и борьба за права выходит на новый уровень. Сначала темнокожие актеры заговорили о том, что их ущемляют. Потом «Оскар» ввел разнарядки на правильный «баланс белого» в картинах, претендующих на престижную кинопремию. А после чернокожих актеров и актрис начали вводить на самые неожиданные роли: Иисус Христос, князь Ростов и теперь...королева Англии.

Толерантность и борьба за права выходит на новый уровень. Фото: кадр из фильма

В мини-сериале Channel 5 «Анна Болейн» главную роль — уроженки Лондона, второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора — исполнила красивая темнокожая актриса (и модель) Джоди Тернер-Смит. «Мир узнает, что я невиновна», — гласит один из шпигелей проекта. Речь, видимо, о конфликте с мужем, которому она родила дочь, а не наследника вопреки ожиданиям. В центре сюжета последние (перед казнью) годы жизни королевы, когда она активно боролась за права женщин.

В центре сюжета последние (перед казнью) годы жизни королевы, когда она активно боролась за права женщин. Фото: кадр из фильма.

Надо признать, что такой смелый ход даже в свободном западном интернете вызвал волну негодования. Многие справедливо предположили, что если whitewashing («побелка» кинопроектов, когда белые актеры играют темнокожих) недопустим, то и обратный процесс тоже выглядит странно и нелогично. Режиссер проекта Линси Миллер ответила, что у сериала наверняка найдется много критиков, но не останется «Анна Болейн» и без поклонников. В числе которых — она сама.

С другой стороны, что такого? В сборной Англии по футболу куча талантливых темнокожих игроков: Трент Александер-Арнольд, Рахим Стерлинг, Джуд Беллингем, Маркус Рашфорд, Доминик Калверт-Льюин, Букайо Сака, Тайрон Мингс и другие.

Чем кино хуже футбола.

Вот и «Золушку» пересмотрели и переработали. Сервис Amazon Prime Video показал, как будет выглядеть Фея (или Фей?) в исполнении лауреата «Эмми» и «Грэмми» Билли Портера в фильме по известной сказке. Крестная Золушки теперь похожа на типичного посетителя гей-парада или, в лучшем случае, карнавала в Бразилии.

Сервис Amazon Prime Video показал, как будет выглядеть Фея (или Фей?) в исполнении лауреата «Эмми» и «Грэмми» Билли Портера Фото: кадр из фильма.

- У магии нет гендера, - считает темнокожий актер. - Мы представляем этого героя гендерно-нейтральным. Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети — готовы. Это взрослые тормозят.

Роль Золушки отвели кубино-американской певица Камиле Кабельо. Фото: кадр из фильма

Кстати, роль Золушки отвели кубино-американской певица Камиле Кабельо.