«Русские агенты» могут отдыхать: Чехия взрывается сама

Тот самый чешский городок Врбетица, где произошли взрывы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Затеянный чешскими властями скандал о причастности «российских диверсантов Петрова и Боширова» к взрыву склада с оружием в местечке Врбетице в октябре 2014 года набирает обороты.

Несмотря на откровенную чушь обвинений и полное отсутствие доказательств, отношения между Чехией и Россией стараниями Праги сведены почти к нулю: массово высылаются дипломаты, рвутся уже заключенные экономические соглашения, от Москвы требуют какой-то «компенсации за ущерб» на миллиарды рублей. На Западе довольны: «Я думаю, что чехи очень хорошо соединили это воедино. Они уличили русских на месте преступления», - сказал в интервью Би-би-си экс-глава британской разведки МИ-6 Джон Соэрс.

Кто там кого уличил спустя семь лет, так и не ясно, но целостной картины событий у англичанина явно не получилось. Ведь взрывы на военных складах, оружейных предприятиях и химических производствах гремели в Чехии и до трагедии во Врбетице и после нее. Погибли 11 человек, десятки ранены. Что - тоже Петров с Бошировым подсуетились?

Ангар с боеприпасами в Врбетице после взрыва. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По этим ЧП можно изучать географию страны. Вот посмотрите.

- В сентябре 2014 года (еще за месяц до Врбетицы) рванули 320 тонн пороха на заводе компании Poli ské strojírna в городке Поличка Пардубицкого края. Взрыв был такой силы, что крыша здания улетела в ближайший лес. Были раненые, но по счастливой случайности никто не погиб. Ущерб оценили в 25 миллионов крон. Взрывы на этом заводе случались и раньше, и потом. В феврале 2017 года грохнули запасы тротила, в результате чего пострадали 19 человек, трое из них серьезно. Во всех случаях причиной ЧП была названа халатность (запомним это).

- 21 сентября 2015 года взорвался оружейный склад в городе Влашиве (Среднечешский край). Погибло три человека. Следствие установило, что взрыв произошел, когда сотрудник с нарушением правил безопасности переносил с завода на склад тринитрорезорцитат (вещество, используемое для дальнейшей обработки пороха). Производство принадлежит компании Sellier&Bellot, производящей боеприпасы. Это «дочка» бразильской компании CBC.

Акция протеста у российского посольства в Праге. Фото: REUTERS

- 13 августа 2015 года на химическом заводе Unipetrol в Залужи близ Литвинова (Устецкий край) взорвался блок по производству этилена, одно из зданий загорелось. Пострадали два человека. По заключению прокуратуры, компания вовремя не приняла меры безопасности, чтобы предотвратить аварию. Ущерб составил 4 миллиарда крон.

- 22 марта 2018 года на другом химическом заводе компании Unipetrol в Кралупах-над-Влтавой взорвалась заправочная цистерна. По словам представителей города, взрыву предшествовала очистка пустого топливного бака, при которой мог быть нарушен технологический процесс. Шесть человек погибли. Эта авария считается одной из величайших трагедий в чешской химической промышленности за последние 60 лет.

- В декабре 2015 года на заводе компании AGBA в Турове (Либерецкий край) взорвался завод по розливу спрея, вспыхнул пожар. В результате аварии погибли два человека. Еще пятеро получили серьезные травмы. Ущерб исчислялся десятками миллионов крон. А еще гремели сильные взрывы на заводе, производившем перунит (вещество типа динамита), на сахарной фабрике и даже на винокурне. Практически везде причинами трагедий были признаны халатность и несоблюдение технологий. Такой же вывод был сделан и после взрыва на складе во Врбетице в 2014 году. Он считался неоспоримым, пока чешские власти по прошествии семи лет не придумали возложить вину за ЧП на мифических русских агентов.

Российские дипломаты покидают Чехию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А, может быть, это случилось из-за того, что недавно стало известно: после взрыва во Врбетице со склада бесследно исчезли тысячи гранатометов, автоматов, пистолетов. Ни одной обугленной железки не осталось. А вдруг кто-то взорвал уже пустые склады, чтобы скрыть пропажу? Вот с чем чехам стоит разобраться, а не на Россию кивать.

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