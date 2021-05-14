Арендаторы складов во Врбетице: После взрывов исчез крупный оружейный арсенал

В Чехии арендатор складов во Врбетице заявил о пропаже арсенала оружия после взрыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Imex Group, арендовавшая склады в чешской Врбетице, заявила об исчезновении крупного оружейного арсенала. В организации считают, что всё это оружие не могло быть уничтожено во время взрыва.

По данным издания Mlada fronta Dnes, в компании заявили, что после взрывов со складов исчезли тысяча ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулемётов, более 100 пистолетов и тысячи других предметов вооружения. В корпорации опасаются, что весь пропавший арсенал мог попасть на чёрный рынок.

Как сообщал сайт KP.ru, 17 апреля 2021 года власти Чехии объявили персонами нон-грата 18 российских дипломатов, обвинив российские спецслужбы в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

Затем министр иностранных дел Чехи Ян Гамачек попросил союзников по Евросоюзу о поддержке и высылке российских дипломатов. С ним согласились Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал истерикой всю ситуацию вокруг российских дипломатов и призвал страны сформулировать свои позиции.