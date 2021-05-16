Ван Гог жив: культурный кластер Onegog проводит вечер молодых гениев

В честь голландского живописца столичный культурный кластер OneGog проводит поэтический вечер "Ван Гог жив" .

Ван Гог продолжает создавать повестки дня. На четверговом аукционе Christie's еще одна картина была продана за дикие деньги. На этот раз - "Мост в Тренктае". "У меня есть вид на Рону с небом и рекой цвета абсента и лиловыми набережными", - писал Ван Гог об этой работе, ушедшей с молотка за 39 миллионов рублей. Правда, не при жизни. Ван Гог умер в нищете, сумев продать лишь одно полотно.

Отсюда вывод. Делайте добро, пока художник жив. В честь голландского живописца столичный культурный кластер OneGog проводит поэтический вечер "Ван Гог жив" . В воскресенье, 16 мая в 19:00 молодые и уже известные авторы прочтут свои стихи на сцене кластера. Среди участников - легендарный врач и спинальный хирург Алексей Кащеев, поэт-эквилибрист Алексей Кубрик и лучшие выпускники мастерской поэзии СWS, отмеченные особым выбором Майи Кучерской. В числе авторов лауреат поэтической премии "Пашня" Алексей Семенов, лонг-листер премии Натали Верна, изысканный маньерист Платон Гурьянов, открытие школы CWS Нати Алексеева, и самая юная участница чтений, одиннадцатиклассница Мария Щербаненко.

Куратор вечера - поэт Аркадий Тесленко, уже обративший на себя внимание журналистов нестандартной внешностью. Аркадий - точная копия молодого Ван Гога.

- Мы хотим нестандартного, - говорит Аркадий. - Выступление поэтов вызовут неочевидные чувства.

Вечер бесплатный, адресован всем любителям поэзии и даже нелюбителям ее. В культурном кластере есть крутые локации для селфи, картины Ван Гога на стенах, вкусная еда и бесплатные игры. Настольный теннис, аэрохоккей, настольный футбол - в наличии. А если у вас есть скейт - приносите и его. Скейт-парк тоже имеется.

Адрес: улица Электродная 2, строение 32. Метро Шоссе Энтузиастов.

Время: 19:00. Пароль: "Ван Гог жив".

Некоторые стихи

***

мне непросто с тобой говорить - и в принципе говорить -

для всего, что я чувствую, мне не хватает слов

ведьмино варево вскипает где-то внутри

как алая рыба выпрыгивает из котлов

скользкий горячий не слишком богатый улов

я с нею и так и эдак, царица-душа моя

не гневайтесь бога ради и так нелегко и проч

не в силах ни спать ни есть от того, сколько в ней огня

внутри меня ясный день, снаружи безлунная ночь

но стоит тебя обнять, разговор как большая река

ты говоришь обо мне, словно знаешь меня наизусть

рыбья царевна утихла и прячется у пупка

не обожгись, говорю

смеёшься: не обожгусь.

Наталья Алексеева

***

Старушка стащила творожный сырок

Она получила хороший урок.

Старушку за это постыдное дело

Прилюдно ругала начальник отдела.

Господи, нет. Я засуну наушники стерео.

Выбегу, Включу громкую песню.

Господи, я хочу стареть, как дерево.

Чтобы не выходить на пенсию.

Е.К.

***

Закононепослушание (COVID)

Они забирают немножко там и немножко тут,

Они говорят, можно тихо, без рук, в сети,

Но я каждый вечер тревожно черчу маршрут

Выскочкой из подъезда через пустырь.

С тобой мы посажены смирно куда кто сел,

Лишь скайпа позволено ватное бу-бу-бу,

Но я стал машиной на полупустом шоссе,

Стал лезвием, с шелестом режущим мглу.

Они говорят...но лишь разевают рты,

Как будто в их телике включен беззвучный скетч.

От Марфино до Черёмушек тридцать минут езды,

Я еду, чтоб слышать живую речь.

Платон Гурьянов