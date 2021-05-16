Почему российских водителей штрафуют, а они продолжают нарушать

Рост штрафов не приводит к улучшению ситуации на дорогах России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Письма счастья» приходят миллионам российских автолюбителей — за превышение скорости, за нарушение разметки. Вал таких наказаний растет столь серьезно, что ряд эксперты уже даже предлагают установить лимит на штрафы на дорогах. Выходит так, что постоянный рост не приводит к улучшению дорожной ситуации, но, скорее, увеличивает недовольство водителей. Отчего так?

«КП» обратилась за комментарием в вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину.

- От роста штрафов на дорогах порядку прибавляется или нет?

- Линейной связи между количеством штрафов и улучшением дорожной ситуации, дисциплины среди водителей, как мне представляется, нет.

- Разве повсеместные камеры не дисциплинируют участников движения?

- Камеры в Москве воздействие определенное оказали. Многие столичные водители стали ездить гораздо аккуратнее, чем в целом по всей остальной России. Это касается, конечно, в первую очередь того, что фиксируется с помощью камер —то есть превышение скорости и нарушение разметки.

- То есть статистика показывает, что именно таких нарушений стало меньше?

- Увеличения нет. При том такие нарушения не относятся к числу жестких. Тех, которые создают фатальные риски для других участников дорожного движения. А вот количество пьяных водителей за рулем серьезно не снижается, какие бы репрессивные меры мы не принимали.

- Так ведь пьяного камера не фиксирует - пока что.

- Не фиксирует. Как не останавливает и уголовное наказание за пьяное вождение, которое повлекло вред здоровью. И растущий размер штрафов не останавливает. И отмечается рост взяток в этой сфере.

- Вот в Белоруссии, если дважды за год попался пьяным за рулем — автомобиль конфисковывается в пользу государства.

- Такие меры действуют, но даже они до конца не срабатывают. Значит, надо идти с другой стороны.

- С какой?

- Со стороны повышения культуры вождения. Изменения принципа работа автошкол. Недопуска людей, которые водить учились по автосимуляторами. И другими мерами, которые водителя воспитывают.

- Мы видим, что наказание рублем усиливается, но работает не всегда и не везде, и что же тогда - воспитание поможет?

- Начинать надо все таки с системы подготовки водителей. Школы учат сдавать экзамен, но не учат водить. И убирать привилегии, чтобы неотвратимость наказания была для всех участников дорожного движения, и чтобы невозможность взятки появлялась. Только палка, кнут не срабатывают, как и не всегда срабатывают позитивные стимулы — как шведские бонусы аккуратным водителям. Надо последовательно исключать, убирать необходимость нарушения правил дорожного движения.

- То есть?

- Привести в норму скоростной режим сообразно тому, что у нас автомобили сильно изменились, тормоза у них улучшились, а нормы остались еще советские. Скорости 40-60 километров в час уже не актуальны. Необходимо обеспечить нормальную разметку и нормальные, читаемые знаки. Потому что часто водители нарушают из-за того, что они не очень в курсе, что за дорожные условия на участке, по которому они едут.