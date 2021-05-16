Скрывал долгие годы: внебрачный ребенок Леонида Агутина носит фамилию своей матери

Леонид Агутин Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонид Агутин долгие годы скрывал внебрачного ребенка. Много лет назад певец жил с красавицей-балериной Марией Воробьевой. Познакомились они на гастролях в Париже в 1994 году. Плодом любви артистов стала дочь Полина. Девочка родилась в 1996 году.

Мало кто знает, что у Леонила Агутина помимо дочери Лизы от Анжелики Варум есть еще и внебрачная дочь Полина. Мама девушки Мария Воробьева дала ей свою фамилию, но отца в свидетельство о рождении вписали. Как рассказал Леонид в программе "Однажды…", с Марией он не состоял в официальном браке, поэтому будь их дочь Полиной Агутиной, то куда бы она ни пришла - возникали бы вопросы.

При этом артист всегда поддерживал связь с наследницей. Он помогал материально воспитывать Полину. Она сначала жила в Москве у бабушки и дедушки со стороны матери, а затем уехала к маме в Европу.

Сейчас Полина Воробьева вместе с мамой и отчимом-итальянцем живут в Лондоне. Дочь Леонида учится на юрфаке, в совершенстве владеет четырьмя языками: русским, французским, итальянским и английским.

Несколько лет назад Агутин познакомил своих дочек. Полина и Лиза, которая, к слову, с младенчества живет в США, встретились в Париже в 2012 году и стали по-настоящему близкими друг другу. Обе унаследовали отцовскую любовь к музыке.

Агутин признается, что очень скучает по наследницам, живущим в других странах. Летом, ко дню рождения музыканта, обе девушки приезжают к отцу и месяц живут на его даче. "Ждем внуков, только девочки что-то не торопятся", - мечтательно улыбается певец.