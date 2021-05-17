Сюрпризы конкурса "Мисс Вселенная": россиянка удивила нарядом, украинку затравили, а корону забрала красавица из Мексики

Победа мексиканской участницы оказалась неожиданной: фавориткой ее не считали Фото: EAST NEWS

Большой праздник красоты и грации, который из-за пандемии пришлось перенести аж на полгода, наконец состоялся. Накануне вечером, когда у нас уже наступила ночь, во Флориде подвели итоги конкурса "Мисс Вселенная 2020". Результаты для многих оказались сюрпризом.

По итогам зрительского голосования, лидером конкурса стала вьетнамка. Однако, народной фаворитке даже не удалось пройти в финал. Усыпанная бриллиантами корона победительницы досталась 26-летней Андреа Меза из Мексики. Первой вице-мисс, упустившей трофей в последний момент, стала представительница Бразилии, а третье место в гонке вырвала участница из Индии. Кроме того, в пятерку главных красавиц вошли Перу и Доминиканская Республика. Кстати, для Мексики это третья победа за 69 лет истории шоу: страна отмечала свой триумф также в 1991 и 2010 годах.

Итак, что мы знаем о самой красивой девушке планеты? Альма Андреа Меза Кармона родилась в городе Чиуауа и кроме мексиканских, имеет также китайские корни. Работу модели Андреа совмещает с профессией инженера-программиста и очень гордится своими успехами в этой неженской сфере. Новая "Мисс Вселенная" - активистка, которая борется за права женщин и мечтает "положить конец гендерному насилию". Кроме того, она вегетарианка, обожает экстремальные виды спорта и с легкостью может простоять в планке целых три минуты.

По контракту, весь следующий год победительница должна участвовать в различных мероприятиях, в том числе благотворительных (именно из-за этой занятости единственная победительница конкурса из России - "Мисс Вселенная-2002" Оксана Федорова в свое время отказалась от титула). Но есть и приятные бонусы: до следующего конкурса Андрея Меза будет получать денежное пособие, а также бесплатную косметику, одежду и обувь. Кроме того, новая «Мисс Вселенная» сможет поучиться в Нью-йоркской киноакадемии и бесплатно подготовить модельное портфолио.

А вот наша красавица, 22-летняя Алина Санько не смогла войти даже в топ-21 участниц полуфинала, хотя ее параметрам завидовали многие конкурентки: 87 - 57 - 87, рост 174, вес 48. Похоже, злую шутку с Алиной сыграл национальный наряд. До этого русские девушки выходили сплошь в кокошниках и традиционных платьях, но для Санько дизайнеры явно перестарались. Ее "фантастический образ драгоценного камня-бриллианта" зрители не оценили: мол, что за костюм черепашки-ниндзя?

Подвел национальный наряд и украинскую участницу Елизавету Ястремскую. Жители Незалежной с самого начала по каким-то причинам не поддерживали девушку: у Ястремской обнаружились горячие поклонники на Филиппинах и в Латинской Америке, а вот соотечественники оказались безучастны. Но самым страшным ударом для гарны дивчины стал выход в украинском костюме "Душа вытынанка": участницу обвинили в украденной идее белорусской художницы и буквально затравили в соцсетях.

- Четыре дня нам писали гадости, были угрозы. Хотя мы к этому не имеем никакого отношения. Мы заказали костюм у дизайнера, заплатили ему деньги, и мы не несем ответственности за каждую вышивку, узор, - вынуждена была оправдываться директор конкурса "Мисс Украина - Вселенная" Анна Филимонова.

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