Меркель призвала запустить «Северный поток–2» вне зависимости от санкций со стороны США

Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток–2» должен быть завершен Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток–2» должен быть завершен, несмотря на противодействие Соединенных Штатов. В противном случае Европу ожидают проблемы с газом, причем в ближайшее время.

Потребности Германии в голубом топливе растут на фоне постепенного отказа от угля и атомных электростанций. В то же время, запасы природного газа в Европе неумолимо сокращаются – по оценкам экспертов, крупнейшее месторождение Гронинген, расположенное на территории Нидерландов, может полностью истощиться уже в следующем году.

Поставки российского газа в страны ЕС только за последний год увеличились на треть, однако в связи с холодной зимой заполненность газохранилищ серьезно снизилась, передает РИА Новости.

С Меркель согласен и глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, отметивший, что поставки голубого топлива лежат исключительно в экономической плоскости:

– Газ, который экспортировала Германия из СССР, а затем из России, никогда не был «политическим оружием» в отношениях между Востоком и Западом. – заявил он.

Такого же мнения придерживаются сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер – по их мнению, завершение проекта позволит не только обезопасит Германию в энергетической сфере, но и решит проблему экспорта.