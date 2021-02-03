МИД Австрии отрицает связь санкций против РФ по делу Навального и «Северного потока-2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что вопрос санкций Евросоюза в отношении России из-за развития ситуации вокруг Алексея Навального нельзя привязывать к реализации газопровода "Северный поток - 2".

"Я думаю, что это совершенно две разные вещи, смешиваются разные вещи (санкции из-за Навального против "Северного потока - 2" - прим.). "Северный поток - 2" служит надежности энергоснабжения Европы. Россия является важным партнером для энергетической безопасности на европейском континенте. Она была им последнее десятилетие и останется им в будущем", - сказал министр в эфире радиостанции Ö1.

Он отметил, что если вводить санкции против России, то точечно. И добавил, что у ЕС также есть возможность введения новых ограничений в дополнение к блокировке счетов, запретам на въезд и так далее.

Напомним, ранее в Москве 2 февраля прошел суд по делу российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Но в связи с тем, что ранее Навальный провел год под домашним арестом, общий срок отбывания в колонии составит 2 года 8 месяцев.