Будет ли сахар стоить 100 рублей за кило: производители пообещали «запредельные цены»

Россиянам к 2022 году обещают «запредельные» цены на сахар. Фото: Shutterstock

Россиянам к 2022 году обещают «запредельные» цены на сахар. Называют цифры чуть ли не под 100 руб. за кг (это более, чем в два раза). Скоро, 1 июня заканчивается срок действия соглашения о заморозке цен, которое правительство заключило с производителями и торговлей. Между тем новый урожай сахарной свеклы может запоздать из-за проблем с погодой: сев идет с отставанием почти на месяц. Вот нас и пугают совсем не радостными перспективами. Причем не только дальними, в следующим году, но и вполне близкими — цены на сахар могут опять пойти в рост уже с лета...

Проблемы с сахаром, как и подсолнечным маслом, начались в самый разгар пандемии. Сахар-песок в 2020 году, по данным Росстата, оказался самым вздорожавшим продуктом — плюс аж почти 65%! В декабре правительство попыталось решить проблему в «ручном» порядке. С производителями и продавцами сахара, как и другого «оскандалившегося» товара — подсолнечного масла — было заключено джентльменское соглашение: цены держать на уровне не более 46 руб. за кг сахара и 110 руб. на масло. В конце марта соглашение продлили. По маслу оно действует до 1 октября, а вот по сахару уже заканчивается. В Минсельхозе призывают не беспокоиться — цены будут удерживать другими методами. Но как тут не волноваться и кого вообще слушать?

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В Минсельхозе объясняют, что сдерживать цены на сахар после 1 июня будут другими методами.

«Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой (почти на 15% до 1,06 млн га). С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», - говорится в сообщении ведомства 17 мая.

Иными словами, частично проблему предполагается закрыть импортным сахаром. Его разрешат закупить на льготных условиях. До 31 августа до 350 тысяч тонн можно будет ввезти без пошлины.

Обсуждается и еще одна мера — интервенционный фонд. То есть, грубо говоря, создать своеобразную государственную «кубышку» с сахаром — и «выбрасывать» оттуда на рынок товар, если появляется необходимость сбить нездоровый ажиотаж.

Между тем новый урожай сахарной свеклы может запоздать из-за проблем с погодой: сев идет с отставанием почти на месяц. Фото: Shutterstock

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

- Для начала неплохо бы понимать, что вообще случилось с сахаром. Это ведь парадоксальная история, в течение примерно пяти лет у нас было колоссальное его перепроизводство, - рассказал kp.ru директор центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - В течение трех-четырех лет он продавался на уровне себестоимости или даже ниже, но на это правительство не обращало внимания. Сахарники искали, как компенсировать убытки, и нашли — резко расширили экспорт и уменьшили площади под сахарной свеклой.

«Рвануло» по понятным причинам в пандемию, когда некоторые заводы встали, а продажи за рубеж по-прежнему шли.

- Сахар, которого в 2019 году был переизбыток, растекся как песок, - констатирует эксперт. - Сейчас посевные площади сокращены — в сравнении с тем, что было. И посевная компания начинается не лучшим образом. Поэтому действительно есть предпосылки к тому, что во второй половине года, с лета, цены могут опять пойти вверх. Что можно сделать? Интервенционный фонд — хорошая идея. Обнуление импортной пошлины на сахар — менее хорошая, потому что это удар по нашей сахарной промышленности. Что мы дальше делать будем? Развивать импорт? Давайте лучше посмотрим, за счет чего за последние годы выросли издержки наших производителей сахара и других продуктов и не растить их такими же темпами дальше. Повышение НДС, новые требования к упаковке и со стороны системы «Платон», рост стоимости топлива, электроэнергии — вместе набирается довольно существенно. Кроме того, мы уже давно говорим о том, что надо оказывать точечную поддержку малоимущим, социально незащищенным гражданам. Люди со стабильным доходом не очень замечают, стоит килограмм сахара 40 рублей или 60. Это важно для бедных. Субсидирование таких граждан, например, через специальные продуктовые карточки было бы более эффективной мерой, чем попытки регулировать цены.