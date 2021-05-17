"Ъ": В Минсельхозе сообщили о возможном росте цен на сахар

Минсельхоз сообщил о возможном росте цен на сахар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Минсельхоза России Оксана Лут сообщила о риске повышения цен на сахар. Это вызвано тем, что сев сахарной свеклы идет с опозданием, а также истекает срок соглашения о фиксации цен.

Как пишет "Коммерсант", кабмин рассматривает новые меры по урегулированию цен на сахар — создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Также правительство хочет предложить переработчикам закупать сырье у Объединенной зерновой компании (ОЗК), что, предположительно, позволит сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

Издание со ссылкой на источник в крупном производителе пишет, что после всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке цена сахара в 2022 году может быть "запредельной".

Ранее генеральный директор агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил, что дефицит на авторынке при сохранении повышенного спроса может привести к подорожанию автомобилей вплоть до 15 процентов. По словам специалиста, конечный рост стоимости авто будет зависеть от курса доллара к рублю. Как он считает, при сохранении текущей ситуации, следует ожидать подорожание на 10 процентов, но при курсе в 80 рублей за доллар, цены на машины могут вырасти на 15 процентов.