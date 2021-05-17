Валентина Матвиенко примет участие в работе Невского экологического конгресса

Пленарное заседание Невского международного экологического конгресса «Экология планеты – устойчивое развитие» состоится 28 мая в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце.

В мероприятии примут участие Председатель Совета Федерации РФ, сопредседатель Оргкомитета Невского международного экологического конгресса Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правительства РФ, сопредседатель Оргкомитета Невского международного экологического конгресса Виктория Абрамченко, Специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Министр природных ресурсов и экологии РФ заместитель Председателя Оргкомитета Невского международного экологического конгресса Александр Козлов, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Адиль Алиев, Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык, председатель Постоянной комиссии Парламента Республики Молдова по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Раду Мудряк, председатель комитета по вопросам развития региона Приаралья Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ильтизам Юсифов, директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ, Европе и Центральной Азии Рено Селигман, член европейского оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса, бывший Президент Финляндии Тарья Халонен, генеральный директор – Председатель Правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор Публичной правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, руководители и представители федеральных и региональных органов государственной власти, бизнес-сообщества, эксперты, зарубежные гости.

- Укрепление межпарламентского сотрудничества государств-участников СНГ и стран-членов Совета Европы в сфере обеспечения экологической безопасности является одной из ключевых задач Конгресса. Объединение усилий в вопросах защиты окружающей среды, сохранения природных ресурсов, развития «зеленой» энергетики позволяют найти наиболее эффективные решения ключевых задач, которые стоят перед нашими государствами и миром в целом. Ответственное отношение к экологии планеты — это основа устойчивого развития и сегодня как никогда важно поднимать эти вопросы на межгосударственном уровне, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Конгресс состоится 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации под эгидой Совета Федерации Российской Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.