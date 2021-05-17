ОКР вручит приз Честной игры сопернице российской чемпионки по шашкам Тамаре Тасыккужиной

Тасыккужина отказалась от уступок, а потом, уступая в счете, за шашечной доской доказала все, что надо, и взяла титул. Фото: ТАСС

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков вручил приз Честной игры чемпионке мира по шашкам Тамаре Тасыккужиной. Во время чемпионского матча за мировой титул Королевы шашек со стола российской спортсменки по звонку из ВАДА убрали российский флаг прямо по ходу партии. В тот день выбитая из колеи Тамара проиграла, и организаторы чемпионского матча предлагали ей переиграть скандальную партию. Но Тасыккужина отказалась от уступок, а потом, уступая в счете, за шашечной доской доказала все, что надо, и взяла титул.

За то, что Тасыккужина не стала ввязываться в скандал, требовать переигровку и ответила именно по-спортивному, Олимпийский комитет России вручил ей специальный приз «за проявленное благородство» от российского Комитета Честной игры. Но такой приз будет вручен и сопернице Тамары — польской спортсменке Наталье Садовской.

Об этом объявил президент ОКР Станислав Поздняков. «Для меня было большое потрясение — жест польской спортсменки Натальи Садовской, которая в знак солидарности убрала со стола флаг своей страны. И я считаю, что она тоже достойна этой награды за проявленную дружбу и фейр-плей», - заявил глава Олимпийского комитета России.

Награждение состоялось в рамках чествования лучших российских спортсменов 2020 года и вручения им премии Федерации спортивных журналистов «Серебряная лань». Лауреатами престижной премии стали Алена Косторная (фигурное катание), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Наталья Воронина (конькобежный спорт), Екатерина Катникова и Роман Репилов (санный спорт), Даниил Медведев, Андрей Рублев (теннис), Александр Поветкин (бокс), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Константин Курохтин (паралимпийский спорт – керлинг). В номинации «Лучший тренер» победил заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов.