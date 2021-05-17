"Чтоб нельзя было купить": После трагедии в Казани бумажные справки на оружие решили отменить

Разбираемся, что должно измениться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После трагедии в казанской школе Владимир Путин дал поручение ужесточить правила владения оружием. Сделать это должен законопроект, который 17 мая в Госдуму уже внесла группа депутатов. Разбираемся, что должно измениться.

1.

Медкомиссию можно будет пройти только в государственных или муниципальных клиниках. Купить справку в частной клинике не получится. Это, пожалуй, главное нововведение.

2.

Бумажных справок на оружие не останется в принципе. Результаты осмотра кандидата на владение оружием врачами госклиники станут загружать в электронном виде в единую систему. Авторы законопроекта полагают, что это исключит возможность принести поддельную справку.

3.

Росгвардия получит дистанционный доступ к результатам медобследования.

4. Лично относить справку из госклиники инспектору Росгвардии, который выдает лицензию на оружие, в результате всех этих нововведений больше не понадобится. Инспектор будет смотреть не на справку, а в электронную базу. Но совсем от очного посещения Росгвардии это не освобождает — при получении или продлении лицензии надо еще показывать результаты экзамена на знание правил обращения с оружием. И вот это никто не отменяет.

5.

У Росгвардии появится еще и быстрый обмен информацией с врачами. Что имеется ввиду? Доктор сможет просигнализировать в Росгвардию, если у владельца оружия найдут (даже случайно) противопоказания. Например, во время проверки ГИБДД в крови обнаружат наркотики. Росгвардия, узнав об этом, сможет отправлять владельца оружия на внеочередную медкомиссию — лицензию и оружие владельцу придется сдать до повторной проверки врачами.

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