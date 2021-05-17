В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила получения оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российскую Государственную думу в настоящее время вносят проект закона о медицинской комиссии для кандидатов на владение оружием строго в государственных медучреждениях. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке к документу говорится, что наличие медицинских противопоказаний к владению оружием будет устанавливаться по результатам медицинского освидетельствования, проведенного только в государственных медучреждениях.

Данное освидетельствование будет включаться в себя химико-токсикологические исследования на наркотические препараты, психотропные вещества и их метаболиты, а также тестирование у психиатра. При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства или пребывания кандидата.

Информация о выявлении у владельцев оружия заболеваний, несовместимых с его владением, будет незамедлительно передаваться в Росгвардию. Медицинское заключение также будет размещаться в реестре в ГИС министерства здравоохранения.

Александр Хинштейн подчеркнул, что такая система поможет устранить саму возможность предоставления подложных медицинских справок.

Как сообщал сайт kp.ru, после доклада директора ФСБ о стрельбе в казанской школе президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в стране.