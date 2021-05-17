Московскую клинику подозревают в нарушениях после смерти жены ученого Тамары Гулиа

Тамара Гулиа – жена известного ученого и телеведущего Нурбея Гулиа до и после госпитализации

Пациентка клиники «Медицина 24/7» Тамара Гулиа – жена известного ученого и телеведущего Нурбея Гулиа - которую муж вызволял из стен учреждения с помощью «Росгвардии» и ОМОНа, умерла.

О том, что к известной клинике накопилось много вопросов и у проверяющих структур, и у родственников пациентов - «КП» уже писала.

Теперь компетентную оценку ситуации дают правоохранительные органы.

- В рамках дела (о смерти Тамары Гулиа) в клинике произведен обыск, изъята медицинская документация. Речь идет об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Имеются все основания говорить о ненадлежащем исполнении клиникой своих профессиональных медицинских обязанностей, - поясняет старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ (Следственного Управления) РФ по г.Москва Юлия Иванова.

- Сотрудниками нашего ведомства, в свою очередь, также проведена контрольная закупка в учреждении, - говорит руководитель территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Роман Курынин, - Необходимость данной процедуры была вызвана огромным количеством жалоб на данное медицинское учреждение. Это и лечение кардиобольных без наличия соответствующей лицензии. И неправильные диагнозы. И что в клинике пациентам заносили инфекции, а родным не выдают на руки документы о лечении. Известны случаи насильственного удержания пациентов в клинике.

По словам родных, Тамаре Гулиа в клинике наживую удалили лимфоузлы, провели один за другим два сеанса химиотерапии. За три недели супруг оплатил из семейных сбережений более двух миллионов рублей. Причем в «Медицина 24/7» Тамара Гулиа пришла на своих ногах, а вывезли ее — лежачей больной. Достаточно сравнить два фото – «до» и «после». Подобных историй от пострадавших, по предварительным оценкам следователей, сотни.

- В этой же клинике «Медицина 24/7» взялись лечить мою маму, страдавшую онкологией, - плачет москвичка Инна Чупикова, - Провели операцию на позвоночнике, уверив ее саму и нас – родных - что уже пошли метастазы. Нам с сестрой приходили космические цифры счетов! Совершенно не соответствовавшие прейскурантам на официальном сайте! До этого мама лечилась в зарубежной клинике. Там за девять месяцев мы потратили почти вдвое меньше, чем в этом месте за три недели. Причем в зарубежном учреждении в стоимость входили анализы, отдельная палата и даже индивидуальное питание из ресторана. Но маме захотелось лечиться на родине… Когда после «Медицина 24/7» мы сумели вернуться в первоначальную зарубежную, там врачи, осмотрев маму, пришли в ужас. Сказали: нет никаких метастаз на позвоночнике, не нужна была операция! Зачем ее нам навязали, понятно, исключительно ради денег. Мы хотели было судиться. Но мама умерла, и не до судов, сил не осталось моральных. Конечно, я готова выступать, рассказывать, свидетельствовать в суде. Чтобы не страдали другие люди.

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Скандал прокомментировала и Анна Федермессер – общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», руководитель многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы: «Я бы хотела, если будет суд, выступить в качестве свидетеля против Серебрянского (Олег Серебрянский – главврач «Медицина 24/7» - Ред). Мне есть, что рассказать, увы…Глумятся над теми, кого нельзя вылечить… К сожалению, ни людей, ни денег это не вернет».

- Володя попал в эту клинику в 2019-м с инсультом. К нему не допускали родных взрослых дочерей, а ведь он их обожал, это знали все коллеги, друзья, - делится подробностями скандала двухлетней давности в этой клинике жена телевизионного продюсера Владимира Арцыбашева Анжела Хачатурьян, - Когда его не стало, оказалось, перед смертью составил завещание на людей абсолютно ему посторонних.

- У нас так же руководство клиники требовало, в ультимативной форме, привезти им оригинал паспорта Тамары, - подтверждает и Нурбей Гулиа. - Нотариус позже сказал нам: если бы вы привезли, завещание, скорее всего, бы переоформили. Вообще завещание было оформлено на меня еще в 2013ом – я, в свою очередь, тогда же оформил на Тамару. Многие пары, прожившие в долгом браке, оформляют друг на друга, а мы вместе более тридцати лет… были. И вот Тамары нет.

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- Раз уже вмешался Следственный Комитет, я убеждена, с клиникой разберутся, - говорит Виктория Крылова, адвокат семьи актера Дмитрия Марьянова, погибшего при весьма похожих обстоятельствах (в центре «Феникс», где артиста якобы лечили от алкоголизма – прим.авт), - Как и в истории с Дмитрием Марьяновым, наблюдаем предположительно предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов. Надо разбираться.

- У нас уже есть на руках официальный документ - результаты посмертной экспертизы тела Тамары Григорьевны, - говорит невестка Наталья, - Причиной смерти значится онкология. Но, объясняют нам специалисты, не нужно было ни вырывать ей лимфоузлы, ни проводить «химию», без этих манипуляций она бы еще пожила.

- Зачем ее так лечила клиника?

- Полагаю, исключительно ради денег. Сами посчитайте. Две «химии» - это 700 тысяч рублей. Плюс реабилитация, лекарства, каждый памперс «обсчитывали». В чеках, которые у нас на руках, даже услуги косметолога значатся. Зачем женщине на ИВЛ, извините, косметолог?

Нурбею Гулиа, потерявшему жену, теперь предстоят судебные тяжбы. В борьбе с клиникой, навредившей жене, вдовца готовы поддержать в судах десятки других семей, чьи близкие пострадали от учреждения.

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