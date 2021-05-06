Сын Дмитрия Марьянова поддерживает борьбу по разоблачению сомнительных реабилитационных клиник

История с гибелью актера Дмитрия Марьянова в частном реабилитационном центре «Феникс» становится своеобразным символом борьбы с подобными сомнительными заведениями. Фото: Борис КУДРЯВОВ

История с гибелью актера Дмитрия Марьянова в частном реабилитационном центре «Феникс» становится своеобразным символом борьбы с подобными сомнительными заведениями. Сын Марьянова Даниил поддерживать других родственников, пострадавших от деятельности странных центров.

- Виновные в этой цепочке должны предстать перед судом и понести самое суровое наказание, какое только возможно. И директор клиники, где умирал мой отец, и любые аналогичные клиники, где такое происходит, должны быть наказаны, а их деятельность остановлена. Я готов оказывать таким же как я пострадавшим, любую поддержку, - сказал сын Дмитрия Марьянова 24-летний Даниил, добивающийся пересмотра приговора суда в отношении директора «Феникс» Оксаны Богдановой (она получила всего три года лишения свободы условно и штраф в размере миллиона рублей за смерть Дмитрия Марьянова).

Смерть продюсера Владимира Арцыбашева

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года после так называемой реабилитации в центре «Феникс».

«Двумя годами спустя, осенью 2019-го, при аналогичных странных обстоятельствах умер ТВ-продюсер Владимир Арцыбашев в частной реабилитационной клинике, которая смахивает на печально известный «Феникс», - рассказала KP.ru юрист Анна Фролова. - Арцыбашев - личность влиятельная в телевизионных кругах, особенно в 90-е и «нулевые». Имущество Арцыбашева после смерти оказалось отписано на неких Екатерину Шакину и якобы друга семьи Александра Ковшова. Родственники продюсера пытаются оспорить этот факт... А Дмитрия Марьянова, до его помещения в клинику, молодая супруга (в браке состояли всего два года) Ксения Бик также требовала написать завещание на нее. Дмитрий даже советовался с подругой-адвокатом. Та отговорила: «Какое завещание, ты же не собираешься умирать?!». Этот факт нашел отражение, в том числе, в материалах уголовного дела по факту смерти артиста. Примечательно, что в обеих клиниках у пациентов забирали мобильные телефоны и не выпускали за пределы учреждения (считая, что таким образом помогут излечиться)".

- Речь шла действительно о незаконном насильственном удержании, - рассказал следователям, суду, а также журналистам бывший пациент «Феникса» Валерий Мартышев, - Меня там удерживали. Когда я вырвался (живым – просто повезло!) мое имущество оказалось распродано, часть отписана посторонним лицам. На мой взгляд, цель подобного рода контор одна – отъём имущества.

«Мою свекровь удерживали»

С подобной проблемой недавно столкнулись и родные изобретателя Нурбея Гулиа. Имя изобретателя, доктора технических наук, профессора, академика Нурбея Владимировича Гулиа было широко известно в СССР. Кроме множества научных заслуг, вел передачи на телевидении, в том числе «Это вы можете» на центральном канале до конца 90х. Сейчас ему 82. Супруга Тамара чуть моложе – 80 лет. Она попала в ту же частную клинику, где лечили Арцыбашева.

- Супруге Нурбея Владимировича поставили предварительный диагноз рак крови. Нужно было делать биопсию. В госклиниках всюду очереди, потому мы обратились в частную недалеко от дома, - рассказывает невестка пожилой четы Наталья Леонидовна Гулиа. - Свекровь кладут в больницу. Удаляют лимфоузлы вообще – это отдельная история. Далее проводят, один за другим, два сеанса химиотерапии. После второго перестают пускать к ней даже самых ближайших родственников, в том числе мужа! Нурбей Владимирович пишет заявление руководству клиники: «Прошу разрешить забрать супругу – перевезти ее в госучреждение». Ему отказывают: «По договору вы никто!». Он изумлен: «Как никто?! Я – официальный муж, кроме того, оплачиваю лечение». Оплата лечения, к слову, составила более двух миллионов рублей. «Вот и оплачивайте – иначе мы лечить не будем», - сказали в клинике. И снова отказались выдать нам свекровь, и нас, никого, так к ней и не допустили. При этом замглавврача в телефонном разговоре именно требовала привезти ей паспорт пациентки. А также поинтересовалась, какое на бабушке записано имущество. Зачем понадобился оригинал паспорта, если все данные (снимали копии) у них имелись? Подозреваю, что имущество умирающих людей могут записывать на третьих лиц. Спрашивается, почему при клинике активно функционирует юридическая служба и даже нотариус? Это в частном медицинском учреждении!

Имя изобретателя, доктора технических наук, профессора, академика Нурбея Владимировича Гулиа было широко известно в СССР. Фото: wikimedia.org

- Мы обратились в Следственный Комитет и полицию, - продолжает Гулиа. - В буквальном смысле прорывались в реанимацию. Не пускали охранники, которые 82-летнего свекра даже скрутили. Но нам удалось прорваться. Обнаружили свекровь в состоянии жутчайшем! Есть видео – какой была до помещения в данную лечебницу две недели назад, и во что ее превратили здесь. Говорить не могла - в трахее вставлена трубка, на ИВЛ. Перепуганная, нацарапала на листке два слова: «Заберите меня!». Сотрудники клиники в это время вызвали «Росгвардию». С тем, чтобы те вывели из палаты посторонних, то есть нас. Вбегают восемь человек с автоматами. Я показываю им заявление из Следственного Комитета…. «Росгвардия» встала на нашу сторону… Свекровь удалось вытащить. Ее привезли в центр паллиативной медицины. Там осмотрели, врач сказал, что у нее после второй «химии» в клинике произошел отек легких и перестал снабжаться кислородом организм, она умирает. Сознание затуманено, не открывает глаза. Считаю, что операциями, ненужной химией угробили человека за несколько дней, взяв за это два миллиона с лишним. Следственный Комитет возбудил два уголовных дела – по статьям о лишении свободы и насильственном удержании человека, и оказании услуг без лицензии. Для самого ученого и ТВ-ведущего произошедшее стало таким шоком, что ему дважды за эти дни вызывали «Скорую помощь».

- В настоящее время на нас выходят люди, чьи родственники также пострадали от этого учреждения. Все эти истории похожи: удерживали силой, заставляли подписывать завещания, и даже не выдавали тело, когда пациент умирал. Во всем этом предстоит разбираться правоохранительным органам, - говорит Наталья Гулиа.

Недавно в клинике начались масштабные проверки.

"Мы инициировали процедуру контрольной закупки, направив тайного покупателя, - рассказали нам в контролирующей структуре – "Росздравнадзоре". - Зафиксировали нарушения, они занесены в протокол. Проверяются случаи незаконного лечения нарко- и алкозависимых и так далее. Сотрудники клиники пытались воспрепятствовать проверке. Нам пришлось даже вызывать Росгвардию и ОМОН. Врачи в это время выбегали то ли с деньгами, то ли с бумагами под халатами."

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