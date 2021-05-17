Чемпион мира Роман Репилов: «Я футбол не смотрю, только хоккей. Там ребята не понтуются и стульями никого не бьют»

Роман рассказал «КП», каково сейчас приходится российским атлетам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман Репилов — одна из главных надежд России на Олимпиаде в Пекине. Трехкратный чемпион мира по санному спорту был признан одним из лучших спортсменов года в России, и стал лауреатом премии «Серебряная лань». После церемонии награждения Роман рассказал «КП», каково сейчас приходится российским атлетам.

- Роман, вы выигрываете чемпионаты мира в интересное время. Что для вас вызывает больший дискомфорт — коронавирус и связанные с ним ограничения или санкции ВАДА и МОК с отсутствием российского флага?

- Вы прямо из крайности в крайность. И то и то плохо. Отсутствие флага просто уже дольше идет, мы еще в Пхенчхане в 2018 году выступали как нейтральные спортсмены. А ковидная история... От нее никуда не деться. Хочешь соревноваться — будь добр носи маски и проходи контроли многочисленные. Сейчас, оглядываешься назад, кажется, что ничего вроде и страшного не было. Но как вспомнишь, как выезжали на три месяца на сбор и куковали там безвылазно, потому что вообще никуда нельзя выходить. В магазин — и то раз в две недели ночью, чуть ли не тайком. А в некоторых странах жители вообще недовольны были, что мы вот приехали, и вроде как карантин нарушаем. Это нормально, люди имеют право на свои страхи, но нам приходилось очень непросто в такой изоляции. Хорошо, что победой на чемпионате мира удалось перекрыть весь этот негатив. Так что в повседневной сильнее давит коранавирус на психику, но на соревнованиях важнее флаг.

- Вы переболели? Или вакцину ставили?

- У меня интересная история получилась. Год назад, когда объявили самоизоляцию, я провел ее в лесу можно сказать, вообще людей не видел. Приезжаю после на баз в Парамонова, там берут анализ, и оказывается, что у меня появились антитела. Как? Откуда? Я до сих пор не понимаю.

- Давайте про гимн. Рассказывали, что когда вы выиграли чемпионат мира, и во время награждения играла какая-то там нейтральная музыка, сами вы на пьедестале пели гимн России. Это правда?

- Да, так и было.

- Сколько куплетов из гимна вы знаете?

- На сам деле все полностью. Потому что я учился в гимназии «Дмитров», это лучшая школа в России 2002 года. У нас там бал Алла Викторовна Курбатова — замечательный директор, и мы каждый день перед первым уроком в строй вставали, включали колонки и пели на всю школу гимн России. Но с гимном у нас другая история была. 2019 год. Германия, чемпионат Европы. Российский флаг еще не под запретом. Но когда наш флаг поднимают, вместо гимна России нам включают вообще непонятно что, какую-ту тайбэйскую песню. И тогда мы на пьедестале с Семеном Павличенко берем микрофон и начинаем петь. Семен, правда, мало что знал, мне пришлось вытягивать. Но спасибо школе, справился.

- Вы можете представить себе ситуацию, какая была с чемпионкой мира по шашкам Тамарой Тасыккужиной, когда у нее флаг прямо по ходу партии сняли? Если бы случилось что-то подобное с вами на чемпионате мира, заставили бы заклеивать что-то на форме в самый последний момент, например, вы бы как реагировали?

- На Олимпиаде в Корее мы прошли через это. Там вообще ничего нельзя было, даже намеков на российские цвета. Все так сосредоточились на том, чего нельзя, что забыли о том, что кое-что и можно. Но если бы мне что-то такое сделали, как на титульном матче по шашкам… Нет, я бы не реагировал сразу, если это уж совсем не задевает чести моей страны или мое личное достоинство, как человека. Потому что надо уметь на это не отвлекаться, иначе любое косое слово в твой адрес перед стартом будет выбивать тебя из колеи. Нет, я бы был так же сосредоточен на своей работе. Но потом, после старта, мы бы разбирались. И разбирались бы жестко.

- Вас же Путин поздравлял с победой на чемпионате мира.

- И ни один раз. После каждой победы на чемпионате мира — телеграмма с поздравлением. Так что их уже три. Но они в электронном виде. На сайте Кремля лежат. Я не распечатывал телеграммы от президента. Надеюсь, что еще лично увидимся.

- Сейчас почти лето. Вы, как представитель, зимних видов спорта, интересуетесь летними? Вот сейчас футбольный Евро-2020 скоро, потом Олимпиада…

- Футбол — точно нет. Но скоро чемпионат мира по хоккею. Мы каждый год на первый сбор заезжаем в Кисловодск, и там смотрим хоккейный чемпионат. И за кого-кого, а за хоккеистов я болею-переживаю. Есть заряженность за них болеть. Они не понтуются особенно. И стульями никого не бьют. Но я вообще болею не за виды спорта, а за людей, с которыми знаком лично. Например, Саня Волков, боец ММА. Последний его бой в прямую не смотрел, не смог проснуться, но в записи включил, и переживал так, как будто в реальном времени все происходило.