«Я не сплю. Совсем»: Кристина Асмус огорошила поклонников тревожным признанием

Кристина Асмус пожаловалась на бессонницу. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус сделала в Инстаграме неожиданное признание: 33-летняя актриса рассказала, что страдает бессонницей. У звезды экрана настолько сбился режим дня, что она практически перестала спать.

- Я не сплю. Совсем. Вообще. Никогда. Вернее, сплю... наверное. Но в сутки это может быть час-два. И очень поверхностный сон, - рассказала Асмус на своей странице в соцсети. - И что самое кошмарное, я привыкла и вроде норм себя чувствую. Даже, когда есть возможность поспать, у меня не получается. Сначала ворочаюсь часа по три, постоянно просыпаюсь, встаю за 2-3 часа до будильника и фиг усну.

Кристина сообщила, что проблемы со сном у нее начались не так давно. Раньше она спокойной засыпала в любом месте и в любое время. Но сейчас ей не помогают даже специальные препараты.

- Причём, раньше я засыпала по щелчку пальцев, в любом месте и в любое время! С шумом и светом. Но сейчас... Даже таблетки не помогают. Что делать, я не знаю, - посетовала артистка.

Признание Кристины встревожило ее подписчиков. В комментариях они предупреждают, то ее организм не сможет долго продержаться в таком режиме. Фолловеры советуют актрисе отправиться в отпуск, и там как следует отдохнуть. Некоторые, впрочем, связывают недостаток сна с отсутствием секса. Ведь после развода с мужем, резидентом «Камеди клаб» Гариком Харламовым в жизни Кристины так и не появился другой мужчина. «Мужчина рядом и отдых», - рекомендуют подписчики.

Напомним, о своем расставании Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в Инстаграме в июне 2020 года. Суд развел шоумена и звезду фильма «Текст» в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.

Впрочем, роскошный дом стоимостью 100 миллионов рублей Гарик все-таки предпочел поделить пополам. Как признался недавно артист, хотя он не живет в этом особняке, половина дома по документам после развода все-таки принадлежит ему.