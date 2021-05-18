Нам стоит поучиться у евреев хотя бы тому, что не следует спорить чей Крым и надо ли упоминать русский народ в Конституции. А принимать себя как прекрасную данность Фото: Shutterstock

Русские и евреи: в чем разница? Великая, вечная тема нашего двадцатого века, она всегда со мной, поскольку она - это мой внутренний конфликт с самим собой.

Одни мои предки пахали землю в Тверской губернии, а другие в это самое время таки немножечко шили в черте, - мне ли не знать тех и других?

Различий, конечно, вагон: евреи умеют легко и весело пить, а русские уж если пьют, то тяжело, евреи - мастера ограниченного, рамочного конфликта, как политического, так и семейного, тогда как русские терпят-терпят, а потом за топор, русские лихо относятся к физиологии и быту, тогда как евреи в этих делах невротичны и занудны, евреи идеальные коллективисты - и создали добровольные колхозы, а русские - анархисты-одиночки, русские по-крестьянски недоверчивы к устной речи, подозревая в ней обман, а евреи любители поговорить, ну и еще миллион свойств друг другу поперек.

Но вот что существенно здесь и сейчас.

У евреев фантастически развито национальное чувство, оно же этническое и религиозное в их случае, тогда как у русских оно не развито вовсе.

Как это определяется? Очень просто. Мы знаем людей, которых у нас специальным образом называют - "русские патриоты", "русские националисты", "православные" etc., - и, стало быть, выделяют из числа прочих в том смысле, что им не наплевать на собственную страну, народ и веру. Всем наплевать, а им - нет.

С еврейской точки зрения это смешно. Тамошнее национальное чувство сильно именно тем, что оно вовсе не рефлексивно, оно не требует никакого особого выделения, и уж тем более никаких идиотических формулировок для "выяснения" вроде - "а кто такие русские?" - "а какая у вас программа?" - "а вдруг вы Гитлер?" и т.п., - а переживается как воздух и вода, то есть и не переживается вообще, а является основой бытия. Правильный еврейский человек просто не осознает себя никаким "еврейским национал-патриотом", ему это незачем, зато он мгновенно, на уровне инстинкта реагирует на любой, даже самый умеренный и самый корректный разговор о своем-национальном со стороны "внешних" - как на антисемитизм, приравнивая всеобщую абсолютную лояльность своим национальным делам - к психическому здоровью человека. Он ничего не будет в этом вопросе "проблематизировать" и "обсуждать".

И он прав.

А вот русский - тот будет.

Русский всегда готов обсудить: а правильно ли было растворять в кислоте царскую семью - или все-таки нехорошо, и стоит ли упоминать в конституции России русский народ - или не стоит, поскольку народности островов Тихого океана обидятся, и любил ли сирот Феликс Эдмундович Дзержинский, и чей Крым, и чьи Курилы, и нужно ли сдавать собственное политическое руководство в Гаагский трибунал, а затем платить репарации всем, кого оскорбила Россия своим существованием, и не является ли русский народ пропагандистским мифом, ведь Пушкин, как известно, афроамериканец, а Лермонтов шотландец, etc.

Русские охотно спорят на все эти темы, придумывают аргументы, переживают.

А лучше бы поучиться у евреев - чтобы раз и навсегда ощутить себя не как проблему, а как прекрасную данность, а уважение к себе - как простой и естественный рефлекс.

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