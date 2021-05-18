Строительство своего авианосца в России оценили в 500 миллиардов рублей

Пока же российский флот располагает только одним авианесущим крейсером - это «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Строительство нового российского авианосца еще не началось, а разговоры спецов о его стоимости уже идут полным ходом. Головной корабль может обойтись России в 500 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

При этом он же назвал эту цифру лукавой (поскольку уже в процессе строительства авианосец может еще подорожать. «Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы», - уточнил член коллегии ВПК). Ну и каким же видится Поспелову наш будущий «плавучий аэродром»? Вот — его мнение:

- Водоизмещение его должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы… Российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тысячами тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками.

По словам Поспелова, целесообразность строительства нового авианосца ВПК РФ оценит в ближайшее время при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024−2033 годы. Военно-морскому флоту нужны три таких корабля — головной и два серийных. Уже разработан аванпроект авианосца, существуют и ядерные энергетические установки необходимой мощности. «Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе, системы взлета и посадки летательных аппаратов. Также необходимо создать перспективный палубный корабельный истребитель, который сможет нести нужное количество вооружения»

Пока же российский флот располагает только одним авианесущим крейсером - это «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Его ввели в эксплуатацию в 1991 году, а в настоящее время ремонтируют. Когда закончится ремонт, неизвестно. К тому же кораблю у причала раз за разом не везет, - то плавучий ДОК утонет, то причальный кран на палубу упадет, то вспыхнет пожар.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Строительство авианосца США «Джеральд Форд» оценивается в 12,9 миллиарда долларов (почти 1 триллион рублей).

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

КОРАБЛИ В ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

Сейчас в России существуют два новых проекта отечественных авианосцев. Оба разработаны Невским проектно-конструкторским бюро, которое предложило очень интересные конструкторские решения. Проект 11430Э "Ламантин" - это корабль длиной 350 метров и водоизмещением 90 тысяч тонн, что сравнимо с самыми последними американскими авианосцами. Есть еще и проекте 23000 "Шторм".

Он на 20 метров короче чем "Ламантин", но водоизмещение на 10 тысяч тонн больше, экипаж так и вовсе 5000 человек, а авиагруппа 90 самолетов как на последнем американском авианосце типа «Джеральд Форд». Специалисты говорят, что для реализации этих проектов необходимы новые и крупные «береговые мощности». Но их надо сначала создать. Свои услуги готовы предоставить корабелы Севмаша, Крыма и Дальнего Востока.

Но закладка авианосца произойдет лишь тогда, когда адмиралы, конструкторы и кораблестроители утвердят окончательный проект.

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