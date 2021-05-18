Глава Роспотребнадзора Анна Попова - о коронавирусе: "Если мы не видим врага, это не значит, что его нет"

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Анна Юрьевна, многие специалисты прогнозируют, что к осени коронавирус в России сойдет на нет, пандемия закончится. Это зависит прежде всего от темпов и масштабов вакцинации? Сколько должно быть для этого привито в процентном отношении, и сколько это должно быть человек? Что вы на этот счет можете спрогнозировать?

- Ну, у нас же есть статистические данные, есть эпидемиологические расчеты, есть примерные расчеты.

Я хочу сказать, что мы рассчитываем - должно быть не меньше 60% от взрослого населения (привитых. - А.Г.). Но, знаете, Александр, какой пример мне бы хотелось привести. В прошлом году мы впервые в истории страны привили от гриппа 60% населения Российской Федерации (и взрослых, и детей). уточню - 60% совокупного населения. И, к тому же, мы с прошлой осени, весь сезон гриппозный ходили в маске. И у нас не было гриппа. Понимаете, мы хотя бы одну беду смогли отвести. Да, у нас был ковид, но гриппа у нас не было.

- Замечательно!

- Потом, смотрите, мы начали маски немножко снимать – и у нас гриппа так и не было, ведь мы привили 60:%,

Правда, там, где мы нарушали, - вместе с ковидом получали самые разные острые респираторные вирусные инфекции. У нас был и риновирус, и парагрипп, и аденовирус, всем этим мы болели.

Мы очень плотно за этим следим, мониторируем, проводим обследования все время - и здоровых людей, и больных и видим, что происходит...

То есть, заметим ещё раз: вот гриппом мы не болели, потому что привили 60% совокупного населения. Если нам удастся как можно раньше, а это должно случиться, я абсолютно верю в желание наших россиян сохранить здоровья, проявить заботу о себе... Так вот - как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно.

И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень.

- Да? Даже раньше осени?

- Конечно.

- Спасибо, я очень доволен таким оптимистичным прогнозом. Дай Бог, чтобы он теперь сбылся...

- Если вам понравилось, я очень рада.

- Мне все нравится. А вы когда к нам в «Комсомолку» снова приедете? (За минувшие полтора года Анна Попова была у нас в редакции, на Радио «Комсомольская правда» трижды.) И вы мне нравитесь.

- Об этом - чтобы снова приехать в редакцию - разговора еще не было.

- Мы можем рассчитывать на новую встречу?

- Да, Александр. Как вы себя чувствуете?

- Нормально. Спасибо огромное. Даже вырвался - на майские каникулы - в небольшой отпуск, пользуясь тем, что мало было политической информации, в Кремле не было брифингов, Дмитрий Песков был в отпуске. Я даже съездил на малую родину, в Оренбуржье.

- А как там относятся к вакцинации?

- Ну, там народ своеобразный, но мы агитировали.

- Скажите, почему не хотят прививаться в Оренбургской области?

- Знаете, там есть люди, которые переболели ковидом, которых мы, можно сказать, насильно, некоторое время назад, госпитализировали. Там просто - кто напуган, кто переболел, и все соседи рядом, - они вакцинируются. А кто не знает, что это такое, только видит по телевизору, что это где-то в Москве, Петербурге, Подмосковье… То есть это чисто такая русская провинциальная традиция.

- Знаете, тогда мне хочется еще добавить. Если мы не видим врага, это не значит, что его нет, он все равно остается коварным, злым и поджидает своего часа.

- А вы, Анна Юрьевна, как себя чувствуете? Вот я наблюдаю, очень напряженно у вас - по работе.

- Нормально себя чувствую. Спасибо большое.

- Мы же за вас по-хорошему «болеем».

- Ну, тогда будем надеяться, что успех нам обеспечен.

- Да, конечно. Мы за вас молимся и надеемся на новую встречу у нас в редакции

- Спасибо большое, Александр.

- Спасибо вам огромное. Удачи.

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