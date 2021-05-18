Сестры, не знавшие о существовании друг друга, встретились 50 лет спустя

Трагическая история двух родных сестер Кэрол Мерфи и Сары Данкли поразила Британию

Родившись в одной семье, они оказались разделены и росли, не зная о существовании друг друга. Трагическая история двух родных сестер Кэрол Мерфи и Сары Данкли поразила Британию, пишет английский таблоид The Mirror.

Кэрол удочерили в младенчестве в 60-е годы. Она мало что знала о своей родной матери. Единственное - что та оставила кроху без каких-либо документов на пороге одной из больниц Лондона.

Сара рассказала журналистам аналогичную историю. Всю жизнь она посвятила тому, чтобы узнать, кем были ее родители, но в какой-то момент сдалась и оставила эти попытки, смирившись, что никогда не узнает имя матери.

Знакомые Сары посоветовали ей обратиться на шоу «Давно потерянная семья» (аналог российской телепередачи «Жди меня»). Каково же было ее изумление, когда редакторы программы помогли женщине отыскать родную сестру!

Создатели «Давно потерянной семьи» смогли установить, что на самом деле произошло с двумя сестрами. Их биологическая мать подбросила дочерей к дверям одной и той же больницы с разницей в два года. Всякий раз она прятала в пеленках записку с вымышленным именем и адресом.

- Думаю, она была в отчаянии, когда оставила меня там, - говорит Сара, пытаясь понять мотивы своей матери.

Установить родство удалось благодаря ДНК-анализу.

Сара призналась, что была на седьмом небе от счастья, когда впервые увидела свою родную сестру. Более того, она была поражена, узнав, что все это время Кэрол жила буквально в 45 км от нее.

- Это трудно описать. Я чувствовала что-то неуловимое родное, глядя на Кэрол. Это не было похоже на встречу с человеком, которого увидела впервые, - добавила британка.

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