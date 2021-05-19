Парадоксы национальной экономики: Российским регионам выгоднее быть бедными, чем богатыми

Если судить по произведениям классиков про «немытую Россию» и «избы серые твои», наша глубинка хорошо никогда не жила. Может быть, потому что по-настоящему и не пыталась? Фото: Андрей КАРА

СТРАШНЫЙ СОН ГУБЕРНАТОРА

Бедность - не порок. Бедность - это преимущество! По крайней мере, если речь идет о поддержке российских регионов в пандемию. Голые цифры: в прошлом году регионы получили из федеральной казны 3,8 трлн рублей – в полтора раза больше, чем в 2019-м. Причина понятна: на социальные выплаты, поддержку врачей и другие меры борьбы с пандемией потребовались дополнительные деньги, которых у регионов попросту нет.

При этом многие финансово сильные регионы пострадали в пандемию куда больше, чем бедные. У Москвы и Петербурга рухнули сборы налога на прибыль, у «сырьевых» регионов - доходы от добычи полезных ископаемых. Но Москва - она умеет деньги зарабатывать, она как-нибудь выплывет. А Воронеж и Тамбов захлебнутся. Возможно, именно так рассуждали «федералы» при распределении финансовой помощи, поэтому в первую очередь отправляли ее самым убог... Простите, вырвалось. Скажем так: регионам с наименьшей финансовой устойчивостью.

- В условиях кризиса выяснилось, что дополнительные доходы у большинства регионов могут появиться только за счет получения денег из федерального бюджета. Дотационным регионом оказалось быть выгодно. Это гарантирует местной экономике стабильность: федеральная власть тебе в любом случае поможет. А богатые регионы, так называемые доноры, в пандемию порой оказывались со свалившимися на них проблемами один на один без дополнительной поддержки, - говорит Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХиГС.

Но пандемия продолжается, а федеральный бюджет не резиновый. Пора уже что-то с этим делать. Поэтому 2 мая было выпущено поручение Владимира Путина правительству и Госсовету - «представить предложения по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов Российской Федерации». Страшный сон российского губернатора начинает сбываться: пора слезать с дотационной иглы и учиться зарабатывать деньги.

ЛЮДЕЙ МНОГО, А РАБОТАТЬ НЕКОМУ

Небольшая справка. Главный источник доходов бюджета - налоги. Одни сборы идут в федеральный бюджет, другие остаются на местах (см. таблицу). Больше всего денег региональная казна получает от налогов на доходы физических лиц, на прибыль и на имущество организаций.

Получается, чем больше в регионе успешных компаний, которые хорошо платят своим сотрудникам, тем выше доходы местной казны. А тем регионам, чьи доходы не позволяют рассчитаться по "обязательным" платежам (зарплаты бюджетников, социалка и т.д.), государство вынуждено перечислять дотации.

А теперь – самое грустное предложение в нашей статье: 72 из 85 российских регионов - дотационные. И пандемия здесь ни при чем: они уже много лет так живут. Прокормить себя способны лишь 13 регионов. Вот они:

• Москва

• Московская область

• Санкт-Петербург

• Ленинградская область

• Калужская область

• Ненецкий автономный округ

• Самарская область

• Сахалинская область

• Свердловская область

• Татарстан

• Тюменская область

• Ханты-Мансийский автономный округ

• Ямало-Ненецкий автономный округ

- Эти регионы стали «донорами» по разным причинам, - объясняет Владимир Климанов. - Во-первых, высокая централизация: многие компании стремятся иметь штаб-квартиры в столицах. Во-вторых, страна у нас живет прежде всего за счет доходов от нефтегазового сектора, поэтому сырьевые регионы тоже в числе самых богатых. И в-третьих, есть несколько регионов, где традиционно развито индустриальное производство - например, Самарская, Свердловская области.

Вот и получается: Москва собирает налоги с головных офисов крупных компаний, Тюмень - с нефтяников, Екатеринбург – с металлургических заводов, сумевших пережить разруху 90-х. Но остальным краям и областям не досталось столь крупных налогоплательщиков. Так что причина бедности большинства регионов - та же, что и у людей: нет хорошей работы. Полностью цепочка выглядит так: в регион не идут инвестиции - там не открываются успешные компании - не создаются высокооплачиваемые рабочие места - в областной бюджет поступает мало налогов - Москва, спасай, жрать нечего.

Вот и Росстат подтверждает, что самая низкая безработица (от 2,5 до 3 процентов) - в регионах-донорах: Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. А самая высокая (от 10 до 30 процентов) – в Ингушетии, Тыве, Чечне, Дагестане, на Алтае и в других регионах, десятилетиями сидящих на федеральных дотациях.

- Одна из главных проблем дотационных регионов - низкий уровень человеческого капитала, нехватка квалифицированных кадров. В этих регионах традиционно развивалось сельское хозяйство, а уровень владения современными профессиями низкий. Поэтому инвесторы идут туда неохотно, рабочих мест создается недостаточно, - поясняет Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС.

Зато с демографией во многих дотационных регионах полный порядок. И это только на руку тамошним администрациям.

- Дотации платятся в расчете на человека. Чем больше людей - тем выше дотации, - поясняет генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Именно поэтому так велики дотации в некоторых южных регионах: народа много, треть не работает и налогов не платит, а школы с поликлиниками финансировать кому? Правильно, федеральному бюджету из налогов, которые поступают от «доноров».

Антирейтинг. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНИМЫЕ БОЛЬНЫЕ

Не все регионы бедны, как церковная мышь - некоторые лишь прикидываются таковыми.

- Один руководитель региона как-то сказал: мы можем сделать бюджет без дефицита, но зачем? - говорит Дмитрий Журавлев. - Дело в том, что по Конституции каждый гражданин России должен получить от государства равное количество благ. То есть независимо от региона проживания на каждого россиянина должно быть потрачено одинаковое количество денег на медицину и образование. И если у региона не хватает на это денег, федеральный центр должен выделить ему дотации. Поэтому дотационность некоторых регионов может быть вызвана желанием хоть как-то залатать свой тришкин кафтан и игрой с расходными статьями.

Объясняем на пальцах. Допустим, у региона есть чуть больше миллиарда рублей. Миллиард нужно пустить на медицину и образование, оставшийся мизер - на дороги, парки и прочее благоустройство. И хитрый губернатор делает следующее: записывает в статью расходов на медицину и образование не миллиард, а 500 миллионов. Вот он - дефицит, который обязана покрыть федеральная казна! Москва посылает региону дотацию в 500 миллионов рублей, бюджетники получают свой законный миллиард, а область имеет возможность потратить на благоустройство лишние полмиллиарда. Ловкость рук и никакого мошенства (ну, почти).

Но все это не от хорошей жизни. Если бы регион достаточно зарабатывал, не приходилось бы спасаться за счет подобных ухищрений.

КАЛУЖСКОЕ ЧУДО

Получается, у каждого бедного региона - своя причина «загнивания». Одни уровнем образования не вышли, другие - географическим положением, третьи нефтью и газом не богаты.

Но случаются в России, хоть и редко, поистине волшебные превращения. Многие слышали про калужское экономическое чудо. Если вкратце: лет двадцать назад Калужская область была чуть ли не самой отсталой в Центральной России. Но в «нулевых» в регионе начался экономический бум. Власти из кожи вон лезли, чтобы привлекать инвесторов со всего мира: строили индустриальные площадки со всей необходимой инфраструктурой, давали компаниям налоговые льготы, гарантировали прозрачность и безопасность вложений. В результате за последние 15 лет там открылось больше ста предприятий, чьи названия говорят сами за себя: Volvo, Samsung, Volkswagen, Mitsubishi, Bosco, L’Oreal и т. д. Сегодня каждый восьмой автомобиль, каждая шестая стиральная машина, каждый второй двигатель и телевизор в России сделаны именно на Калужской земле. Область поднялась с колен, открылся международный аэропорт, и даже дороги в Калужской области уже не выглядят как после вражеского авианалета.

Казалось бы, что мешает главам регионов взять - и скопировать калужскую модель? Но есть две проблемы.

1. Удивительно, но у губернатора нет мотивации превращать свой регион из дотационного в процветающий. Зарплату ему за это не повысят, удостоверение почетного донора не выпишут, а вот дотации срежут.

- Бывший калужский губернатор Анатолий Артамонов прямо говорил: переход от дотационного региона к статусу донора обернулся потерей многих поступлений в областной бюджет, - говорит Владимир Климанов. - Нарастив налоговый потенциал, область не только потеряла федеральные дотации: для таких регионов меняются принципы получения целевых субсидий (деньги на строительство дорог, развитие сельского хозяйства и т. д., - Ред.).

2. Не всем так повезло с соседями. У Калужской области Москва под боком, потому и рванули туда компании со всего мира: условия отличные, земля и рабочая сила недорогая, а в паре часов езды - крупнейший рынок сбыта в Европе.

- Другие близкие к Москве области стремятся догнать Калужскую. Индустриальный бум охватил и Тульскую, и Ярославскую область, которые тоже постепенно превращаются в «доноров», - рассказывает Владимир Климанов. - Но переносить калужскую модель инвестиционного развития на далекие от Москвы территории нельзя. Сомневаюсь, что есть смысл строить несколько автозаводов в каком-нибудь сибирском или дальневосточном регионе. Это не будет экономически выгодно.

Знай! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НЬЮ-ВАСЮКИ

Проблему дотационных регионов у нас пытаются решить уже десятки лет, но кроме Калуги мало кто выстрелил. Рецепты предлагаются самые разные. Чаще всего звучит предложение «оставить налоги в регионах». Покажем столице большой тамбовский (ростовский, красноярский) кукиш, оставим деньги на родине и будем на них счастливо развиваться, строить заводы, агрокомплексы да роддома.

- Есть масса расчетов, которые показывают: если мы оставим НДС и налог на прибыль в регионах, большинство из них все равно не сможет покрыть свои расходы, - остужает обывательский пыл Владимир Климанов. - При этом такой шаг создаст еще больше проблем. Налоговые доходы Москвы, нефтегазовых регионов и других «доноров» вырастут, а денег на дотации в федеральном бюджете будет меньше. Богатые станут богаче, бедные останутся бедными.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предлагает менее радикальный путь: оставлять регионам не все налоги, а столько, сколько им нужно на социальные расходы и развитие. Остальное отправлять в центр. Но тогда придется решать еще одну проблему.

- Если оставлять больше денег на региональном и местном уровне, нужно резко ужесточать систему финансового контроля. Расширить функции Счетной палаты, а возможно, вернуться к практике назначения губернаторов. Потому что пока от массового грабежа нас спасает только то, что грабить в регионах особо нечего, - говорит Дмитрий Журавлев.

В общем, остается регионам одно: не с расходными статьями играться, а привлекать инвестиции, создавать условия для работы богатых компаний и престижные рабочие места. А как именно это делать, зависит уже от каждого региона - общего рецепта спасения не существует. Именно поэтому президент и поручил поломать голову над «предложениями по повышению финансовой устойчивости субъектов федерации» не только правительству, но и Госсовету, куда входят региональные руководители.

- Каждому региону требуются индивидуальные решения, которые помогут разбудить спящий потенциал. Например, Тверская область в пандемию стала активно развивать складское хозяйство, здесь ей на руку близость к Москве. В приграничной Амурской области строится крупный газохимический комплекс, это позволит ей увеличить доходы от экспорта в Китай, - перечисляет Владимир Климанов способы, которыми некоторые регионы спасаются от дотационной зависимости.

Потенциал есть даже у самых бедных регионов. Главное - правильно его использовать.

- Одно время там было модно развивать производства, связанные со сборкой компьютеров, автомобилей, - приводит Александр Щербаков примеры проектов, которые благополучно заглохли в южных республиках. - Все это выглядит заманчиво, но поскольку в этих регионах всегда развивались традиционные виды экономической деятельности - скотоводство, садоводство и т. д. - то на них и стоит сделать акцент. Взять курс на развитие сельского хозяйства, переработку сельхозпродукции. Стоит вспомнить опыт советского планирования: во времена СССР эти республики гармонично развивались и не были такими дотационными, как сейчас. Кроме того, у дотационных регионов Кавказа, Тывы, Алтая большой туристический потенциал. Но он не получил должного развития. Одна из причин - у местного населения нет навыков обслуживания клиентов. Поэтому есть смысл приглашать туда на работу хороших специалистов, которые стали бы образцом профессионального мастерства, ориентиром для местных работников. Это помогло бы им осваивать нужные профессии и развивать туризм.

Но при спасении регионов от нищеты важно помнить: чудес не бывает. Даже при самом гениальном управлении превратить каждую дыру в Нью-Васюки не получится.

- В некоторых регионах невозможно создать условия для финансовой самодостаточности, - констатирует Владимир Климанов. - На протяжении многих поколений они будут отсталыми и требовать дотаций из федерального центра. Это нужно честно признать и смириться.

КСТАТИ

Москвичи не виноваты, что «жируют»

Мы попросили наших экспертов ответить на извечный вопрос российской провинции: не сидит ли Москва на шее у всей страны? Может, это ее хватит кормить и отправлять ей львиную долю налогов, которые платят работающие на износ регионы?

- Важно разделять Москву как город и Москву как символ федеральной власти. Город Москва не имеет отношения ни к налогам, которые получает государственный бюджет, ни к решениям, принимаемым федеральным правительством. У нас часто об этом забывают, потому и критикуют Москву за все подряд, - объясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. - К тому же практически в любой стране мира столица - это самый богатый город, который отрывается в своем развитии от регионов. Столица и должна быть самой активной и успешной. Именно Москва как город зачастую дает регионам импульсы для развития, помогает им финансами. Например, во многих регионах рабочие места создаются именно из-за повышенных потребностей Москвы. Достаточно вспомнить калужское экономическое чудо - оно связано именно с тем, что производство там во многом ориентировано на столичный рынок.

- У высокого уровня жизни в Москве есть две причины, - говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Главная - особенности нашей вертикали власти. Компаниям выгодно иметь офис в Москве, чтобы быть рядом с центром принятия решений в стране. В результате они платят налоги в казну Москвы, а не Владимира, и бюджет столицы огромен. Вторая причина вытекает из первой: раз у города есть большие деньги, можно нанять высокопрофессиональный аппарат управления. В администрации Москвы высокие зарплаты, поэтому там работают квалифицированные специалисты, которые действительно хорошо управляют городом. Но все это не связано с тем, что «москвичи жируют» или столица кого-то заедает. Если столицу перенести в Новосибирск, то он выйдет на роль Москвы, а во всей остальной стране ничего не изменится.

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