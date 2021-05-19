Губернаторопад: Как живет Ульяновская область, где недавно сняли ее губернатора

Экс-губернатор Морозов и нынешний Русских оба созывали совещания и даже ленточки перерезали вместе. Ошалевшие чиновники не понимали, кто нынче правит. Фото: Владимир ВОРСОБИН

«КОГДА, БРАТ, ТЕБЯ НИЗРИНУТ?»

Так уж получилось - обречен за ними следить.

Провожать их в тюрьму. В ее "предбанник" – опалу.

Жалеть бедолаг. Вспоминать.

Своих горе-губернаторов.

Вот кировский либерал-губернатор, умница Никита Белых, с которым мы, помнится, часами говорили об обществе и демократии.

Эх, Никита Юрич, Никита Юрич! Попасться на банальном целлофановом пакете с 500 тысячами евро! Ну, как так?!

Вот широченной души человечище - марийский губер Леонид Маркелов. Поэт, меценат...

Помнит ли Леонид Игоревич нашу философскую прогулку по набережной? Чист, говорил он мне, беден, хочу на покой. Арестовали через месяц в его средневековом замке посреди нищей Йошкар-Олы.

Или ярославский мэр Евгений Урлашов, с которым мы беззаботно курили кальян, ругая жуликов и воров. Через пару месяцев Евгений Робертович в том же ресторанчике хапнул газетный сверток с 17-ю миллионами. И 12-летний срок.

А сколько еще горемык знаю я...

Коллекционер часов, вор-интеллигент Вячеслав Гайзер. Хозяин Мордовии и Самары – мой веселый земляк, глава богатого семейства Николай Меркушкин. Архангельский губер Николай Киселев, чей двойник на видео тащит деньги... пинцетом. Тихий мздоимец, глава Удмуртии Александр Соловьев, чьи героические дочери (поклон им и уважение) вытащили больного папу недавно из тюрьмы... А сколько отделались легким дагестанским (Махачкала знает, о ком я) испугом...

Сколько еще гарцуют наверху, в VIP-России, где текут бюджетные реки, идут многомиллиардные дожди.

А мы, нищеброды, смотрим на них снизу. Ждем - когда, брат, тебя низринут? Когда к нам, на землю, наконец?

Вот и после падения губернатора Белозерцева с его 500 миллионами, припрятанными в особняке, я хотел было отправиться в Пензу. Проверить - воруют по-прежнему, по-обезьяньи? (когда назначенный в альфа-самцы губернатор обирает собственное стадо, а сынки скирдуют добро)

Но по пути заехал в соседний город – Ульяновск.

Там тоже на днях сменился губернатор.

Бескровно. Тихо.

Ни обысков, ни мешков денег, ни кандалов... Из губернаторского кабинета, как писала местная пресса, «вынесли стулья, картины, статуэтки, фрески и огромного шоколадного зайца».

Невольно думаешь: странно, в Пензе из губернаторского кабинета тащат альфа-самца в наручниках, а в Ульяновске – почему-то шоколадного зайца...

Бывает - едешь в какой-нибудь город N, который весело "кошмарят" силовики, подъезжаешь к развилке дорог и думаешь – почему служивые повернули налево, в город N? А не направо, в город Z?

Или тем, что налево – правят жулики, а тем, что направо - честные чиновники и невинный губернатор?

Я и свернул «не туда». Чтоб сравнить – чем честная региональная (Ульяновск) власть отличается от бесчестной (Пенза).

ЗОНА С ДИРИЖАБЛЯМИ И ДНЕМ ЗАЧАТИЯ

Странности Ульяновска начинаются с географии – это единственное место на Земле, где реки (Волга и Свияга) текут рядом, но строго... в противоположные стороны. От чего город столетиями мучается в аномальной зоне, на дне гигантской батарейки с расходящимися полями электромагнитных полей низких частот (ЭМП). В Ульяновске ходит слух - мол, этот чертов ЭМП так чудно влияет на мозг человеческий, что маленькому Симбирску приходится рожать особых, ярких политиков. Вроде Владимира Ленина, Александра Керенского. Или Сергея Морозова.

Последний получился ярким, самобытным, супер-прогрессивным губернатором.

То объявит о скором выпуске ульяновским авиазаводом летающих тарелок и дирижаблей (на совещании Дмитрий Медведев долго смотрел на Морозова, видимо, размышляя – сон-не сон?)

То организует фронт борьбы по защите буквы «йо» (не нашел «йо» на клавиатуре).

Памятник букве "Ё" в Ульяновске Фото: РИА Новости

То затеет акцию – «роди патриота» (тем, кто родил 12 июня, в День России, выдавался «УАЗ-Патриот», а 12 сентября, в соответствующий День зачатия, ульяновцам для размножения предоставлялся отгул).

В итоге за городом Ульяновск - столицей струнного транспорта, зеленой энергетики, родины Колобка, нового мавзолея, Формулы-1, крупнейшей в мире художественной премии имени Платова в 20 миллионов (ее, правда, никому не выдали), закрепилась слава потустороннего региона.

Вместо трассы под «Формулу-1» - заброшенное поле и маленький павильон для обыкновенного картинга. Обошлось это в современных деньгах под миллиард рублей. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Где вроде и жизнь бурлит, и губернатор прекрасен, и прожекты вылупляются чуть ли не ежедневно, да только жизнь так себе – 71 место по уровню зарплат, 11-процентный дефицит бюджета (9 миллиардов), промышленность стремится к нулю. Область к тому же задолжала уже 71 процент годового бюджета.

И хотя на фоне обнищавших Пензы, Саранска, Тамбова Ульяновск выглядит более-менее нормально (подумаешь, новость - голод в Поволжье), одна деталь показалась странной.

После приказа Кремля: «на выход» - Морозов повел себя неожиданно. Он... взбунтовался.

БУНТ ГУБЕРНАТОРА

За пару недель до вынужденной отставки губернатор собрал тайное совещание, где заявил: "Иду на новый срок..."

Без разрешения Кремля.

Москва, конечно, сверху – "чо?!"

В современной России идея пойти на выборы, не посоветовавшись с Главным, - чистая психиатрия.

А тут Морозов выдал инопланетное – «иду без разрешения»

И грянул разудалый, феерический скандал:

автора телеграм-канала, который слил морозовский «бунт», губер поручил срочно посадить за клевету.

Прибывшему и. о. главы области коммунисту Алексею Русских пришлось жить в гостинице, так как ни своей резиденции, ни кабинета Морозов «какому-то выскочке» долго отдавать не желал.

Горожане с ужасом наблюдали, словно два Солнца, двух действующих губеров сразу. Морозов и Русских оба созывали совещания и даже ленточки перерезали вместе. Ошалевшие чиновники не понимали, кто нынче правит?

Морозов кинулся ездить по области, собирать актив из директоров еще действующих предприятий, убеждая всех – он в силе, идет на выборы в Госдуму во главе регионального списка «Едра». И по сведениям из разных источников, попросил купечество, как обычно, скинуться на выборы... Причем ценник, как заметил один из очевидцев таких собраний, стал астрономическим.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

И тут я вспомнил.

Подождите.

Пензенский губернатор Белозерцев 500 найденных у него миллионов объяснил «деньгами на выборы».

- Но зачем это Морозову? - думал я. - Зачем лихорадочно цепляться за кресло после 16 лет власти. Четыре срока. Пенсия. Свобода. Что еще нужно губернатору?

И хотя застрять во власти на Руси - дело нехитрое и благодарное (народ к «застрявшим» привыкает, как к родным), уверен, именно 16 лет губернаторства Сергея Морозова стали для Москвы головной болью.

Долгое нахождение у власти имеет один побочный эффект – снаружи все выглядит прекрасно. Но при первом же «погружении» обнаруживаешь чудовищ. Тех самых прожорливых альфа-самцов.

Предупреждаю – все, что написано ниже, подтверждено документально. По фактам – возбуждены\потеряны много уголовных дел.

И самое трогательное – как это водится на Руси, об этом знают все.

МОРОЗОВ – НАЧАЛО

Интересное совпадение - в прошлом Морозов, как и его коллега - Белозерцев, был силовиком. Но если пензенский горе-губернатор - простой политрук, то Морозов – глава спецподразделения по борьбе с наркотиками, начальник милиции индустриального центра Поволжья – Димитровграда. Дивной сокровищницы, которую советская власть оставила нам, непутевым потомкам. Знаменитая носочно-чулочная фабрика имени Клары Цеткин, Курчатовский НИИ и, самое главное (запомним): ДААЗ – Димитроградский Автоагрегатный завод, один из крупнейших спутников тольяттинского автогиганта ВАЗ. За обладание автозаводом ВАЗ в 90-е шли затяжные бандитские войны, в которых однажды победил Борис Березовский. Тогда соперники, чтоб придушить ВАЗ, скупили всех его поставщиков - так в ДААЗ (а заодно в весь Димитровград) вошла бизнес-группа «СОК» во главе с Юрием Качмазовым.

Димитровград - Дивная сокровищница, которую советская власть оставила нам, непутевым потомкам Фото: Владимир ВОРСОБИН

Фирма «СОК», когда-то торговавшая при ВАЗе «Жигулями» (в 90-х это было так же увлекательно, как торговать наркотиками), работала примитивно.

Бывший глава одного из крупнейших местных предприятий рассказал, как к нему приходил один из руководителей "СОК" сообщить о решении «купить» бизнес.

- Но денег немного, – говорит он мне, мол, прости, братан, поиздержался, – вспоминает знакомый, - хорошо, что у меня крыша была федеральная. Смог унести ноги. "Соковские" убивали легко.

Именно в тот момент, когда "СОК" поглощал Димитровград с окрестностями, у начальника местного УВД Сергея Морозова случилась проблема.

Вырезка из газеты «Коммерсант»:

«Вчера на коллегии областного главка был отправлен в отставку начальник Димитровградского УВД Сергей Морозов. Как выяснилось, это уже второй случай с его подчиненными: недавно сотрудники Димитровградского УВД тоже избили до смерти подозреваемого, оказавшегося невиновным».

Интересно, что из милиции Морозов уволился в начале 2000-го, а в конце года... стал мэром. В тот момент группа "СОК" заканчивала «переваривание» Димитровграда, для завершения процесса ей нужен был собственный мэр, а в перспективе, для экспансии на оставшуюся область, - губернатор.

Разумеется, железных доказательств тому, что избрание никому не известного экс-милиционера случилось благодаря деньгам "СОК", нет. Доказательства появятся позже.

Выборы в Димитровграде прошли богато и были так нашпигованы московскими артистами, что дали название всеульяновскому явлению - «шарики-фонарики».

Через четыре года у бывшего милиционера Морозова снова находятся деньги – уже на губернаторские выборы. После победы на которых, - внимание! – добрая половина кресел в ульяновском правительстве переходит в руки членов группы "СОК" во главе с вице-губернатором и по совместительству вице-президентом этой бизнес-группы Александром Большаковым. Президент "СОК" Рустем Шиянов становится сенатором от Ульяновска.

ФОРМУЛА НА МИЛЛИАРД

"Соковцы" ринулись на область, как волки на заплутавшую овцу.

На этот счет было заведено много исчезающих уголовных дел.

Например - об убийстве исполнительного директора ООО «Ремстроймост» 51-летнего Фарида Файзуллина, основного субподрядчика строительства Президентского моста через Волгу.

Строительство моста через Волгу щедро оплачивалось Москвой. Фото: ИТАР-ТАСС/ Николай Никитин

Мост щедро оплачивался Москвой (в чем, кстати, была и заслуга молодого губернатора Морозова): по два-три миллиарда рублей в год. «Волки» почуяли добычу. В Файзуллина всаживают восемь пуль из карабина «Тайга».

Стройку закончит "соковская" компания «Волгомост».

И таких историй десятки.

Ну, а пока "СОК" переваривал Ульяновские закрома, руководство области думало о будущем.

Например, как построить обещанную президенту трассу под «Формулу-1».

Трасса, как обещали чиновники, - это бурный рост экономики, 1500 новых рабочих мест, 750 тысяч туристов и 7,5 миллиарда доходов в год.

И «Формулу-1» построили бы, наверное, если бы не чиновничья смекалка.

Управленцы провернули дело так умно и красиво, что федералы вложили в строительство 600 миллионов рублей (по курсу 2007 года), Ульяновск отдал совместному предприятию для строительства гостиницу «Советская», «Дом Быта» и много других строений.

И там, где должен лететь Шумахер, - заброшенное поле и маленький павильон для обыкновенного картинга.

Ценой (в современных деньгах)... в миллиард.

Уголовное дело? Чин по чину - возбудили, проволокитили, закрыли. Деньги исчезли. А бизнесмен, который строил Формулу, стал... Конечно, сенатором.

Но к 2011 году "соковцы", ожидаемо, надорвались. Промахнулись они дважды – сначала захватив ижевский автомобильный завод (на который имел виды «Оборонэкспорт»).

И слишком близко подобравшись к ВАЗу, чтобы вцепиться ему в горло. Вот только желающих «вцепиться» было много и в Москве...

Разгромили бизнес-группу жестоко, но аккуратно. "СОК" объявляется преступной группировкой, ее глава Качмазов бежит за границу, Морозов отрекается от порочащих связей.

И замечу – упрекать Сергея Морозова абсолютно не в чем.

Обыкновенная для тех времен биография...

Да и чем только в те дикие времена губеры не увлекались!

Один в горах постреливал федералов, другой отжимал порты,

по-соседству, мордовский губернатор Николай Меркушкин с главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским отмывал (если верить российским судам) миллиарды.

И ничего. Всех простили.

И правили они долго и счастливо.

Индустриальный центр Поволжья – Димитровград Фото: Владимир ВОРСОБИН

***

Но я свернул в Ульяновск вовсе не для того, чтоб копать под одного из 85-ти губернаторов. (увлекательные раскопки можно вести в любой из соседних губерний, но так совпало - отставка первого лица сейчас случилась именно здесь).

Меня обуревала мысль. Представьте прибор, измеряющий честность русской власти в борьбе с коррупцией. И шкалу со стрелкой - от полного притворства до лютой принципиальности.

Мне хотелось померить эту честность.

Помните, как федеральные СМИ увлеченно расписывали грехи арестанта Белозерцева? Как его сыновья отжимали у подданных городской бизнес?

А что у соседей!?

КАК НЯНЯ РЕБЕНКА МОРОЗОВА СТАЛА МЕСТНЫМ ЧУБАЙСОМ

VIP-дети русских губернаторов, как известно, живут неплохо – это без настоящих большевиков у них не отнять.

Но не всем так везет.

Кого-то пресса со скандалом вытаскивает на свет божий (как, например, сыновей-миллиардеров экс-генпрокурора Чайки).

Кого-то – наоборот, обходит стороной - ибо опасно.

А кого-то вообще не замечают, ибо банально и имя им легион.....

Эти счастливчики - родня губеров.

Мажоров можно подсчитать - 85 губернаторов умножаем на среднее поголовье их семей – 4-5, а потом на родственников пожиже, получается Великая Тысяча – та, кто на самом деле правит Провинциальной Россией.

Въезд в резиденцию губернатора Фото: Владимир ВОРСОБИН

И хотя обо всех деталях грабежа внутри региона обычно известно - глубинные Хозяева неуязвимы. Провинциальная журналистика выживает за «контракты» - власть крепко держит СМИ на крючках «поддержки».

Но пришла, наконец, Прозрачная Эпоха. Информация просачивается через телеграм-каналы, интернет-издания, а в итоге, куда ни плюнь, всплывают некрасивые истории.

Возьмем (в хорошем смысле) семью губернатора Морозова.

Вид на резиденцию со спутника

Сравним с несчастным Белозерцевым, у которого дети преступно – как возмущенно причитают теперь СМИ - скупили несколько участков да домов в Пензе.

Интересно, что семья Морозовых оказалась счастливее и богаче пензенских «монстров коррупции». У них особняк и два участка в Подмосковье, (коттеджный поселок «Веледниково DELUXE» на Новой Риге, где стоимость дома начинается с 80 миллионов). Московская квартира в подарок 18-летней дочери. На тещу экс-губернатора, простую димитровградскую пенсионерку Валентину Гильдину, записаны ресторан «Обломовъ», элитный спа-комплекс «Эланда».

На няню дочек губернатора - Наталью Сиворакшу (прописана в доме Морозова), оформлена электросеть целого города – Димитровграда.

И положа руку на сердце – нормально. К чему придерешься? Вот если бы полмиллиарда «налом» в коробках нашли под лестницей в гараже – тогда караул и всенародная ненависть. А если у главы региона (например, вашего, читатель) недвижимости на миллиард – вы только пожмете плечами. Дело рутинное.

Единственное, что смущало - схема заработка ульяновской «элиты». Тут во всей бесстыдной красе предстает до боли знакомая (по Мордовии) Корпорация Развития.

Когда-то эта честная инстанция задумывалась для скучных инвестиций. Но чиновники подошли к теме творчески. Они решили – деньги можно раздать страждущим, вроде как взаймы.

Так в Мордовии из Корпорации, по данным СК, исчез миллиард.

В Ульяновске же структура для «оптимизации процесса вхождения инвестора в регион» работала современнее.

Для начала на сотне гектаров была сооружена особая экономическая зона с ангарами, производственными площадками (строили, конечно, фирмы аффилированные с руководством корпорации). На этом проект забуксовал, и, по подсчетам Счетной палаты РФ, бюджетные деньги, вливаемые сюда областью, испарились. На один рубль бюджетных инвестиций все резиденты «особой зоны» реализовали продукции всего на 50 копеек, что не мешает Ульяновску подкидывать деньги еще.

В области смекнули: «инвестиции» - золотое дно. И потянулись в корпорацию ходоки с желанием получить, например, налоговые каникулы на 15 лет, бесплатное подключение к коммунальным сетям или подъездную дорогу к своей фирме.

А там их ждал Генеральный посредник - «Первое региональное агентство недвижимости» (ПРАН) с услугой: «написание инвестиционных проектов на статус приоритетного» (гарантированный зеленый свет к деньгам Корпорации), и «получение разрешения на строительство объектов».

Учредитель компании Елена Анатольевна Морозова – супруга губернатора.

Что опять-таки не повод для подозрений, разумеется.

Все законно... В том смысле, что нет претензий от правоохранителей.

И, кстати. Вы заметили, что при смене губернаторов обычно меняют и прокуроров, и глав местных СК?

Как вы думаете – почему?

О ФАНФУРИКАХ И НЕВИДИМОМ ЦЕМЕНТЕ

Вот, к примеру. Недалеко от Димитровграда, в селе Мулловка работает завод «Гиппократ», производящий... фанфурики. Те самые копеечные спиртовые жидкости, которые якобы втирают в себя в медицинских целях россияне. А на самом деле распивают в подворотнях - ибо самое дешевое бухло. Мулловка – для любителей «фанфуриков» место сакральное - здесь производится половина всех целебных растворов России с пустырником. И хотя одновременно эта деревня славится вкуснейшими придорожными пирожками (чем не закуска?), местные ведут с заводом непримиримую войну.

Дорогостоящие очистные, видимо, не вписываются в стратегию «фанфурного» бизнеса – поэтому отходы часто сливались на ближайшие поля и пруды. Нестерпимая вонь окутывала округу, всплывала рыба, люди в бешенстве строчили жалобы.

Фанфурики - копеечные спиртовые жидкости, которые якобы втирают в себя в медицинских целях россияне. А на самом деле распивают в подворотнях - ибо самое дешевое бухло. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Но зря. Власти в заботе об инвесторе реагировали вяло. Федералы пробовали закрыть завод за незаконное производство спирта – не получилось. И лишь когда Минприроды наконец, наложило запрет на производство, у предприятия отозвали лицензии.

И что?

Завод... работает.

У проходной несколько грузовиков ждут свежих фанфуриков.

- Их что-то мало сегодня, - ухмыляется хозяин примыкающего к заводу дома, кивая на дальнобойщиков, - Здесь чуют журналистов. Как приедут – исчезают, а назавтра – очере-е-дь (машет в горизонт)

И стоим мы с мужиком – видим, чуем, знаем.

Но то, что мы видим, упрямо «не видит» ульяновский прокурор.

Или другой пример. “Сенгилеевский цементный завод”. Торжественно открыт в 2015-м полномочным представителем Президента РФ в Приволжском округе Михаилом Бабичем и министром промышленности РФ Денисом Мантуровым. И тут случилась типично ульяновская история – новорожденному на время пуско-наладочных работ область щедро предоставила налоговые каникулы. С замыслом: как только комбинат заработает – в казну поплывут миллионы.

Да вот беда - цементный завод до сих пор... к работе не приступил.

Хотя он, конечно, производит цемент, засыпая отходами округу, но опять-таки – волшебным образом не работая.

Бизнесмены рассудили здраво – зачем платить миллиарды в местный бюджет, когда можно отделаться пустяковыми штрафами природоохранной прокуратуре, тем более что прокуроры согласны выезжать на место и писать такие отчеты:

– В ходе настоящей проверки с выездом на место установлено, что промышленная площадка по производству цемента и автотранспортный цех в эксплуатацию не введены, производственная деятельность не осуществляется.

Чтоб тут же с железной логикой оштрафовать пять лет «простаивающий» завод за нанесенный вред природе.

Хотя трубы дымят, разгрузка идет. И даже в нормативных документах значится: «Сенгилеевский цементный завод» производит цемент «сухим» способом, мощность — 800 тысяч тонн в год. Представьте; пять лет - и мимо, мимо казны

Как так? – спросите вы.

Вот и депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный уже лет 10 ходит по инстанциям с папками документов. Пытается доказать – грабят областной бюджет. Под красивые лозунги делают бедную область нищей. И требует объяснить – как это возможно?

А так.

Можно даже сказать логичнее – «а потому что»

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный Фото: Владимир ВОРСОБИН

У КАЖДОГО ГУБЕРА ЕСТЬ СВОЙ ШПИГЕЛЬ

Ну, а теперь о «Шпигеле всея Руси». Помните фармацевтического короля, который взяткой сгубил пензенского губернатора Белозерцева? Ведь крупный бизнесмен-казначей Шпигель есть почти у каждого губернатора.

Думаете, в Ульяновске нет Шпигеля?

Нет-нет, не подумайте вздор! Не тот Шпигель, кто дает взятки губернатору (Боже упаси от таких бездоказательных мыслей!). Наоборот – кому нищая область платит миллиарды, не требуя ничего взамен.

Пивной король области, директор ООО «Завод Трехсосенский» Михаил Родионов одновременно и в дружбе с губернатором, и в вечных контрах с налоговиками. Те никак не могут понять: как предприниматель умудрился задолжать ульяновской казне 12 миллиардов рублей (половину доходного бюджета области), ведь ежегодно на предприятия Родионова тратились почти все (!) региональные субсидии на сельское хозяйство. В 2016-м – 100 процентов субсидий (200 миллионов), 2018-м – 99 процентов (514 миллионов), в 2018-м – 70 процентов (миллиард рублей). Причем Ульяновская область, которая, по идее, должна добиваться возврата средств, хранит умиротворенное молчание, и более того – отказала Следственному комитету РФ в снятии депутатской неприкосновенности с Родионова для возбуждения уголовного дела.

Почему? Не знаю. Для ответа на столь тонкий вопрос нужен увесистый, железный документ.

Впрочем, есть, кажется, одна бумага.

О собственности.

Новый и.о губернатора Ульяновской области Русских, думаю, удивится, когда его пустят в загородную резиденцию. И он обнаружит неожиданного соседа. Ведь часть территории ульяновской Рублевки – 50 гектаров резиденции - выведена из госсобственности и продана по цене в 56 миллионов рублей (10 тысяч за сотку)

И выглянув из окна, губернатор, конечно же, увидит... дворец ульяновского Шпигеля.

...Того самого задолжавшего половину бюджета области, честного бизнесмена и друга губернатора, Михаила Родионова.

ДВА ХОЗЯИНА ОДНОЙ БЕРЛОГИ

Ульяновск я оставлял в отличном состоянии.

Новый и. о. губернатора коммунист Алексей Русских с единоросом Морозовым быстро подружились. Они ходили по городу, мило перерезали ленточки, не давая повода усомниться гражданам в преемственности власти.

Экс-губернатор Морозов пока в неопределенном статусе, но кто в области хозяин, сомнений не оставляет.

«Единая Россия» остаётся правящей партией в Ульяновской области – заявил он в присутствии коммуниста Русских.

Я тогда подумал: какая все-таки глупая идея - выдумать прибор, измеряющий честность власти.

В своих поступках власть давно откровенна.

Даже слишком.