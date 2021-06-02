Губернаторопад-2: Как губернатор Белозерцев с сыновьями годами разворовывали Пензенскую область

Классика жанра. Губернатор с детьми. Губернатор с пенсионерами. И, наконец, или в поле с колосками, а в данном случае с коровами. Фото: ivan_belozercev_penza/Instagram

Продолжение. Часть 1.

В ожидании арестов

- Полмиллиарда! - сокрушался знакомый из правительства Пензенской области. - Полмиллиарда!

Эта цифра магическая. Здесь в области она означает гнев, позор, недоумение.

Месяц назад глава области Иван Белозерцев был арестован с припрятанными в доме 500 миллионами. Это смаковали все федеральные каналы.

- Спрятать столько налички может только ненормальный человек! - возмущался мой источник. - У нас тут говорят: у Иван Саныча (Белозерцева. - Ред.) после ковида крыша поехала. Правы врачи - вирус бьет по мозгам. Ты знаешь, что у него при обыске еще и блокнот нашли?!

- ?

- Представь, он, говорят, вел дневник с планами поглощения пензенского бизнеса. Со всеми «явками и паролями»... Для следствия наш простодушный Саныч, черт побери, настоящее сокровище!

Последняя фраза была наполнена таким страданием, что на секунду стало жаль пензенское правительство.

Как же здесь изнывает элита. Как ждет арестов. Когда?!

А Москва медлит.

Она, как уборщица во дворце из 85 комнат, прибирается мученически - по одному региону в год (похоже, даже не надеясь закончить эту каторгу). И добралась наконец до Пензенской области, арестовав губернатора Ивана Белозерцева...

Персонажа, кстати, тоже глубоко несчастного.

Ведь только-только человек переизбрался. По разрешению президента.

«Вы можете попробовать», - сказал Владимир Путин во время ритуальной аудиенции в прошлом году. Белозерцев и попробовал. 79 процентов голосов благодарных (если исходить из арифметики) жителей. Релакс переизбрания - все тобой довольны - Москва, президент, народ.

Но через шесть месяцев - бац! - и ты никто.

Вчера ты сурово хмурил брови в телевизоре, учил, распоряжался. А теперь тебя как Петрушку возят по ярмаркам на потеху публике. Съезжаются съемочные группы, тебя выводят в наручниках грубые люди в бронежилетах. Волокут на позор. С вопросами: откуда полмиллиарда, которые спрятал дома? Часы? Особняки? Автомобили?

Людям, конечно, нравится. Казнь боярина - хорошая анестезия от несправедливости: притупляет народную боль...

Сам спалился, чего других палишь?

Прошло два месяца. Внешне Пенза все та же.

Народ успокоился, оскорбленно решив: плевать, гори там, наверху, синим пламенем!

Но после ареста верхушки «пензенской мафии» - губернатора, его сыновей Данилы и Александра и главного пензенского губернаторского благодетеля - главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля - все только начинается.

После ареста верхушки «пензенской мафии» - губернатора, его сыновей Данилы (слева) и Александра (справа) - все только начинается.

Белозерцев признал вину: мол, взял 31 миллион. И Шпигель передачу денег признал, но хитро: мол, на благотворительность.

Дети экс-губернатора (по слухам, они было сбежали из-под домашнего ареста, но одумались, вернулись) сотрудничают со следствием. Щупальца среднерусской мафии, где один откатывает другому, а другой башляет третьему, дактилоскопированы, запротоколированы.

Аресты продолжаются. Но легкие, мелкие, как грибной дождик. Поймали за взятки двух районных чиновников (пензенцы потом долго крутили пальцем у виска: мол, идиоты - в такие расстрельные дни и брать?!). Затем взяли главу налоговой службы Юрия Калабина по подозрению, что тот «простил» одной из фирм казенный долг в 60 миллионов. Затем повязали за откаты сына одного из крупных предпринимателей...

И хотя эти истории никак не связаны с делом Белозерцева, в Пензе экс-губернатора принято проклинать.

Причем мило, по-дружески: мол, сам спалился, чего, дурак, других палишь?!

И когда Белозерцев пытался объяснить, откуда у него полмиллиарда, со здешних управленческих холмов несся стон: зачем? Ну кто тебя за язык тянет?!

Но об этом чуть позже.

Сначала важно понять, кто такой этот Иван Белозерцев.

Как создаются династии

Чтобы почувствовать Пензу, мало пройтись по ее симпатичному центру. Здесь вы, петляя по стареньким купеческим улочкам, встретите модный набор провинциальных красот - свой Арбат, подозрительно желтый Дом правительства, плакат «Пенза - город счастливых людей» и, да, странное изваяние. Человек-конь с зияющей пробоиной в груди и лицом, напоминающим борца с коррупцией Алексея Навального. Видимо, чтобы приезжий развел руками: убедили - городок-загадка!

Мой новый пензенский знакомый Костя, что с проспекта Строителей, к Пензе так и не привык. Хотя приехал сюда из Красноярска 12 лет назад ухаживать за пенсионером отцом, советским офицером. Папа умер, Костя обзавелся семьей.

- У меня характер прямой - сибирский, - говорит. - А здесь все устроено как-то странно. На родне и знакомствах. Если ты чужак, то шансов найти хорошую работу мало. Все расписано по родне и кланам. Лишь сибирская прямолинейность спасала. Чудом устроился на комбинат «Очаково» (нагло пришел с улицы в отдел кадров, а там совпало - позарез им нужен был водитель), мне никто не верил, что я не по блату. Решили, родственник гендиректора. Так им проще. Они ж там все на подбор - родня да знакомые. Сложился особый менталитет - здесь нет смысла делать карьеру, куда-то рваться, если в любом случае выше тебя окажется бездарь и лентяй с нужной фамилией.

И в том, что Белозерцев повел себя по-пензенски, Костя абсолютно уверен.

Да и кто такой, если разобраться, Иван Белозерцев?

В начале 2000-х обыкновенный воинский клерк - начальник отдела кадров и учета офицеров запаса в военкомате. И тут цепь необыкновенных превращений, и в 2004-м он вдруг... глава города.

Для России, кстати, это вовсе не чудо. Ржавые социальные лифты поднимали на невообразимую высоту случайных людей, когда враждующим элитам требовалась компромиссная фигура. И оказавшись наверху, Белозерцев не растерялся. И схватился за шанс построить свой клан. Учредить свою династию.

Скоро Пенза обнаружит, что у мэра два гениальных сына.

Абсолютно естественный для среднерусской провинции процесс вхождения Семьи в городской бизнес (или, если угодно, его поглощение) был спокойным - дети не спеша заняли самые выгодные высоты.

В первую очередь заинтересовались похоронным делом. Пензенцы умирали регулярно, и достаточно было монополизировать рынок, ориентировав местные здраво- и правоохранительные службы на ООО «Харон» старшего сына Белозерцева Александра, чтобы похоронные деньги потекли в семью рекой.

Старший сын Александр в итоге дорос до замминистра экономики области, затем зампредседателя правительства Пензенской области, занимал посты в АО «Научно-исследовательский институт физических измерений», которое входит в состав АО «Российские космические системы», АО «НПП «Рубин» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Имеет доли во многих местных компаниях, например ООО «Энергоцентр «Пенза» (производство электроэнергии).

Младший Данила где-то даже превзошел брата. Также начав с похорон (ООО «Ритуал»), он получил доли почти во всех отраслях бизнеса - от строительства до автостоянок, от рекламы до собственной радиостанции.

Крепкая купеческая семья Белозерцевых процветала, ей благоволила судьба - карьерный рост ее главы вышел на губернаторский уровень. Но уже тогда, четыре года назад, когда Иван Белозерцев состоял в «многообещающих управленцах», федералы (при желании, конечно) могли убедиться - с Пензой что-то не так...

Ведь неспешное поглощение области «губернаторскими» трудно не заметить.

Сельские русские запуганные люди

Глава пензенского новостного портала Александр Тузов на этот счет особо зол.

- Я у тех бизнесменов, кто безропотно отдавал доли детям губернатора, спрашивал, зачем, - ругался он. - Приходит, например, Александр (сын губернатора Белозерцева) на Иссинский карьер. Ему отдают. А я спрашиваю: какого черта?! Он с пулеметом пришел? Нет. Почему не написали в соцсети и не позвонили 112. Почему не сказали: «Саша, ты же сын губернатора, сейчас такой скандал начнется!» Нет, вздыхают ограбленные, мы, сельские русские люди, так не можем - зашуганные мы, всегда сгибались и отдавали тому, кто главный.

- Это ж харассмент какой-то! - кипел Тузов, возмущаясь то ли пензенской мафией, то ли трусливыми земляками.

Особенно местным не понравились слова Белозерцева - он из-за решетки заявил: мол, полмиллиарда собрал на выборы.

По Пензе прошел стон. Получалось, партия власти нарушает выборный закон?

Пензенская избирательная комиссия сразу в отказ: мол, врет экс-губернатор, никаких нарушений.

- Вот зря Белозерцев брякнул про черную кассу, - вздыхает Тузов. - Мол, мужики, вы чего, я же на вас работал. Разве он не знает, что наверху закон мафии - мужик, если ты погорел, значит, ты дурак. А дураки Семье не нужны. И если ты влип, не показывай ни на кого пальцем, это лишь усугубит ситуацию.

Идея с черной кассой рассмешила главного коммуниста Пензы Георгия Камнева.

- Чепуха, - смеялся он. - Ну, конечно, это семейные деньги. А те, что на выборы, они позже, ближе к сентябрю.

- Но это же подсудное дело, - напоминаю.

- Конечно. Но везде так. И расценки все знают. Рядовые члены избиркомов, учителя, получают по 50 тысяч, директора школ - 100, главы районов - по 500 тысяч. По-другому получать результат власти не умеют.

- Черная касса для выборов - это нормально и даже жизненно необходимо, - учил меня мой знакомый политолог. - У государства договор с главами субъектов - «мы закрываем глаза на то, что вы там вытворяете, взамен - результат на выборах».

В Пензе в пример ставят фармацевтического короля умницу Шпигеля. Дескать, вот разумный человек. И дела в Пензе вел умно, и от тюрьмы может элегантно уйти. Местные юристы, например, с наслаждением наблюдают за стратегией защиты главы «Биотэка». Молодец, мол, все свалил на бедного Ивана (Белозерцева). Грамотно. Деньги, мол, губернатору давал на строительство лечебницы, детям, а куда деньги делись, мне неведомо...

Сидит в камере и твердит, что он патриот

Уже не первый губернатор завершает свою карьеру на скамье подсудимых в зале суда. Фото: Пресс-служба Басманного суда г. Москвы

В каждом регионе, при каждом губернаторе есть свой Шпигель. (Эта глубокая мысль пришла мне еще в родном Саранске, окрепла в Дагестане и Сыктывкаре и засверкала в Ульяновске, где в роли шпигеля предстал друг экс-губернатора Морозова пивной король Родионов, - читайте в предыдущих номерах «Губернаторопад-1»).

Обычно шпигель - это верткий, умный, прожженный персонаж, досконально знающий громоздкую машину региональной власти. И зарабатывающий на ее несовершенстве.

И таких аукционов по всей стране, где участвовали его фирмы, шли сотни. Оказалось, что для взлома антикоррупционной системы нужен был лишь старый добрый ключ - заинтересованность. Если не губернатора, то его зама. Если не зама, то областного министра...

Но погубило Белозерцева и Шпигеля не скромное (по сравнению с соседями) воровство, а чистая психология.

- Одну из башен Кремля ввела в ступор нехорошая история с лекарством от ковида, - уверен пензенский политолог Тузов. - Шпигель в разгар пандемии принялся продвигать лекарство, которым раньше лечили Эболу.

Бюджет закупал его снадобье в колоссальных количествах по цене 10 - 12 тысяч за упаковку. Но лекарство проверили немецкие и японские ученые и выпустили меморандум: фейк...

- Губернатор случайная жертва?

- Не совсем. Шпигель сразу все свалил на бедного Ивана. Тем более десяточка Белозерцеву уже нарисована. К тому же у него дома нашли пистолет Макарова со сбитым номером... Опять-таки, сколько же ума надо иметь, чтобы прятать криминальное оружие в губернаторском особняке?! Я же знаю его психологию. Он сейчас сидит в камере, читает Библию и твердит: я патриот, за меня люди (он мне это говорил), и мне плевать, что пишут СМИ. Саныч верит, что 80 процентов пензенцев в нем души не чают, а остальные 20 - так, блохи...

Когда закончится уборка?

Теперь в Пензе другой губернатор.

Тоже от «Единой России». Олег Мельниченко.

И что делать с коррупцией, губернатор знает:

«Я не идеалист и не думаю, что мы ее поборем, по крайней мере не при нашей жизни. А вот уменьшить ее объемы мы можем», - и стал говорить о переходе на особую систему электронного документооборота, «как в Москве».

И разумно вроде...

Но дико смешно.

Мне представилось, как очередной умелец со своим подельником-губером задумчиво подбирают ключи к новой задумке москвичей - очередному поясу чиновничьей верности, оберегу от воровства.

А ведь новый губер, уверен, прекрасно знает настоящий способ...

Да, он требует смелости.

Надо просто вора ВОВРЕМЯ назвать вором.

Ведь первым, кто близко подобрался к 500 миллионам Белозерцева, был пензенский смутьян, водитель такси Альберт Герасимов. Год назад он написал на заборе дома, где хранилось краденое: «Белозерцев, убери забор».

Первым, кто близко подобрался к 500 миллионам губернатора, был водитель такси, написавший на заборе дома, где хранилось краденое: «Белозерцев, убери забор». Фото: Владимир ВОРСОБИН

Герасимов, конечно, не знал, что внутри. Но уж слишком смердели эти деньги.

Ведь Герасимов год назад кричал, доказывал: там живут воры.

- Семья губернатора просто своровала землю, перенесла забор, - пожимал плечами Альберт у знаменитого дома Белозерцева на Лазо, 4. - Я доказывал, что дело тут нечисто. Они же отхватили у муниципалитета, например, поликлинику (показывает на соседнее здание). Семейка грабастала все так нагло и очевидно, что последней каплей стал перенос забора. Я взял краску и написал: «Убери забор!»

- Знал бы я, что там они в этом домике еще деньги и ствол найдут, - смеется отчаянный Герасимов.

Что только с ним не делали за эту правдивую, как потом окажется, надпись. Штрафовали, арестовывали. Губернаторские подослали человека с ведром краски, чтобы тот в отместку плеснул ее в лицо обидчику Белозерцева. Но Альберт скрутил «агента», сдал вместе с краской полицейским. Те возбудили уголовное дело против... Герасимова. Дескать, за побои при задержании. И теперь его ждет срок.

И даже арест Белозерцева его не спасет.

А все потому, что он слишком рано крикнул: вор!

Это в России хуже воровства.

Потому что главное для плебса - тишина и покорность.

А решать, кто из ВИП-чиновников вор, а кто нет, дело Москвы.

И отменить бы это правило да посадить с десяток губернаторов с их шпигелями сразу, тогда был бы толк.

Но Москва, как уборщица во дворце из 85 комнат, работает медленно. И, похоже, не закончит эту уборку никогда.

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