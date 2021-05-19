США слишком рано бахвалятся гиперзвуковой ракетой

Американский научно-популярный журнал Popular Mechanics радостно колотит в победные барабаны: армия США может получить новую гиперзвуковую ракету дальнего действия LRHW. Фото: LOCKHEED MARTIN

Американский научно-популярный журнал Popular Mechanics радостно колотит в победные барабаны: армия США может получить новую гиперзвуковую ракету дальнего действия LRHW. Издание утверждает, что "она позволит нанести удар по России в случае конфликта, скажем, из Лондона — это оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы".

Есть и такие комплименты: "Ракета сможет развивать скорость в 17 раз быстрее скорости звука и уничтожать цели на расстоянии 2 776 километров. Ну а дальше - не менее оптимистичные предположения: "Если ракету LRHW запустить из Тихого океана, то она сможет достать до заданных целей в Южной Корее, Тайване, Японии, Китае и на Филиппинах. Авторы материала в Popular Mechanics

Уточняют, что новое оружие можно будет запускать из пусковых контейнеров на автомобильной платформе.

Ну а теперь - о серьезном. Обратите внимание на фразу - "армия США может получить новую гиперзвуковую ракету дальнего действия". То есть, ракеты еще нет. И когда же ее планируют принять на вооружение? Это еще неизвестно. Тем более, что авторы материала сами признаются: "Тестирование американского нового оружия запланировано аж на 2023 год". Тестирование! А между тестированием и принятием на вооружение зачастую проходят многие годы. Так что, как говорится: курочка еще в гнезде.

Про супер-пупер ракету, которая якобы летает "в 17 раз быстрее скорости звука" однажды ляпнул языком и бывший президент США Дональд Трамп. За что и был высмеян своими же ракетными специалистами. А Пентагон вообще отказался комментировать этот "сенсационный" факт и советовал журналистам обращаться в Белый дом. Но там ничего не ответили.

Хотя ради объективности стоит признать, что пару раз американская гиперзвуковая ракета достигала именно такой скорости, но тут же и разваливалась (как это было недавно на полигоне в районе Гавайев). Есть тут одна очень важная причина - при такой скорости "тело" ракеты нагревается до трёх тысяч градусов и датчики управления на ее поверхности горят. Над этой проблемой американские ученые и конструкторы бьются до сих пор. Им страшно интересно, как это россиянам давно удалось решить ее (не потому ли разведка США так упорно искала контакты с российскими учеными, работавшим с гиперзвуком?). И вот пока Пентагон только планирует тестирование этой самой гиперзвуковой супер-пупер ракеты, Россия уже приняла на вооружение систему, которая (по словам вице-премьера Юрия Борисова) уже летает со скоростью, которая в 27 раз быстрее звука.

В отличие от бахвалистых авторов журнала журнал Popular Mechanics, авторитетные военные специалисты США уже открыто признают, что по части гиперзвукового оружия россияне обошли американцев уже лет на 10-15.

Пару лет назад Дональд Трамп требовал от своих генералов "догнать и перегнать Москву". Пока это плохо получается.

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