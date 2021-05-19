Медведев призвал Запад договориться о взаимном признании вакцин для загранпоездок

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал зарубежных партнеров в ближайшее время договориться о правилах взаимного признания вакцин для заграничных поездок. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Как отметил Медведев, сейчас страны практикуют «вакцинный национализм». Медведев назвал правовые вопросы, которые требуется решить. Среди них: является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежат риски от отказа от вакцинации или от появления побочных эффектов, может ли государство искусственно ограничивать доступ к заграничным вакцинам или лекарствам?

- Эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки ООН, ВОЗ, Совета Европы и других авторитетных международных организаций, - сказал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, вакцинация в государственных интересах может быть обязательной.

- Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер, - заявил Медведев.

Медведев заметил, что апокалиптические сценарии пандемии, которые озвучивались год назад, не сбылись.

- Жизнь продолжается. Мы возвращаемся к нормальной жизни, - сказал Медведев.

По мнению Медведева, из пандемии COVID человечество должно выйти более сильным, а не разобщенным.

- Человечество в целом достойно пережило самые тяжелые месяцы глобальной эпидемии, продемонстрировало беспримерные подвиги, и сочувствие, и самопожертвование, и взаимовыручку . Все это хорошо, но плохая новость заключается в том, что в международных отношениях ввиду даже в том числе и пандемических причин мы стали более разобщенными, чем раньше, - сказал Медведев и призвал не упустить исторический шанс, чтобы выйти из карантина более объединенными.

Говоря об отношениях России с Западом, Медведев заявил, что по напряжению они превзошли холодную войну.

- По уровню международной напряженности, взаимного напряжения и гонки вооружений мы сегодня вернулись к самым мрачным временам холодной войны. Может быть даже в чем-то, скажем прямо, эти времена и превзошли - по уровню напряженности по отдельным направлениям, - заметил Медведев.

Зампред Совбеза предложил сесть за стол переговоров.

- Я надеюсь, что и у наших западных партнеров хватит воли и разума начать уважать основные принципы международного права, прекратить порочную практику односторонних ограничений, всякого рода воинственных заклинаний и сесть за стол переговоров для решения глобальных задач, стоящих перед человечеством, - заметил Медведев.