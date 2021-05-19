Медведев: санкции и обвинения против России отравляют жизнь поколениям

Дмитрий Медведев заявил, что санкции и обвинения против России отравляют жизнь поколениям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции и абсурдные обвинения в отношении РФ со стороны западных стран отравляют жизнь сегодняшнему и будущему поколениям.

- В экономической и политической сфере искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции, конечно, искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений, — сказал он.

Замглавы Совета безопасности выразил надежду, что Запад одумается, откажется от агрессии и начнет переговоры для решения глобальных проблем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают абсурдными обвинения чешской стороны в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова и не станут анализировать их и проверять, пересекали ли граждане России границу.