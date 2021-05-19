"Я была для всех куклой": роль Мальвины обернулась трагедией для Татьяны Проценко

Для Татьяны Проценко, исполнившей роль очаровательной девочки с голубыми волосами Мальвины, известность обернулась настоящей трагедией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильм-сказка режиссера Леонида Нечаева "Приключения Буратино" вышел на экраны 1 января 1976 года. Все дети-актеры, снявшиеся в картине, в прямом смысле на следующий день проснулись знаменитыми. Вот только не всем юных артистам слава принесли счастье. Для Татьяны Проценко, исполнившей роль очаровательной девочки с голубыми волосами Мальвины, известность обернулась настоящей трагедией.

Судьбоносная встреча

Красавица Мальвина, а точнее семилетняя Татьяна Проценко, покорила сердца всех жителей Советского Союза. Невероятная популярность свалилась на малышку. Ей предрекали большое будущее со множеством интересных ролей. Но для Татьяны это было началом конца.

На роль Мальвины Таня попала совершенно случайно. В поезде Москва - Минск девочку с огромными голубыми глазами увидела помощник режиссера. И ахнула. К этому времени на роль пробовались уже более 100 девочек, но ни одна не подошла. Когда режиссер Леонид Нечаев увидел Проценко, то моментально одобрил ее кандидатуру.

Девочки очень нравилось сниматься. От процесса, она получала невероятное удовольствие. Ей наносили много грима на лицо, чтобы она выглядела как кукла. К тому же юная актриса хорошо зарабатывала. Гонорар составил десять тысяч рублей. Деньги огромные.

"Эта роль, действительно, наложила на меня сильный отпечаток. Я была на вершине восторга, когда выходила на сцену перед огромным зрительным залом, а рядом стояли именитые Владимир Этуш, Ролан Быков, Елена Санаева... До премьеры я не видела фильм, и мне было очень любопытно, что же получилось. У меня было ощущение, как будто на экране - это не я. Тогда я не отдавала себе отчета, насколько долго эта кинолента будет жить в сердцах зрителей и что я снялась в настоящем блокбастере. «Приключения Буратино» стал фильмом, который все ждали", - вспоминала Проценко.

Красавица Мальвина, а точнее семилетняя Татьяна Проценко, покорила сердца всех жителей Советского Союза

Жизнь после “Приключений Буратино”

Счастливый случай для шестилетней девочки обернулся испытанием всей ее жизни. Татьяна Проценко, попав в сказку, оказалась выброшенной в грубую и жестокую действительность. После фильма ребенка стали травить сверстники, особенно девочки. Они сильно завидовали звезде.

В последствии сценарист "Приключений Буратино" Инна Веткина специально для Татьяны написала сценарий фильма "Про Красную Шапочку". Но незадолго до съемок Таня упала с велосипеда и получила жуткую травму головы. "Произошел несчастный случай. Я упала с велосипеда, сломала себе ключицу, повредила барабанную перепонку, получила черепно-мозговую травму. Моей маме принесли меня на руках без сознания, с подтеками крови на голове. И врачи запретили мне сниматься. Мама не сказала мне об этом, хотя тогда под меня уже писался сценарий фильма «Про Красную Шапочку». Сценарий позже переписали под Яну Поплавскую", - делилась актриса.

В подростковом возрасте Татьяна ходила на кастинги, но режиссеры отмечали, что с возрастом девочка изменилась. От былой наивности и непосредственности не осталось и следа.

Но как раз это было нужно Ролану Быкову. Он предложил Проценко исполнить в фильме "Чучело" роль Ксении Филипповой (Железной Кнопки), которая заводила весь класс травить Лену Бессольцеву. Но Татьяна категорически отказалась, испугавшись, что прозвище "Железная Кнопка" будет ее преследовать, как "Мальвина".

"Сам Ролан Быков позвонил мне и предложил сняться в фильме «Чучело», когда я уже была подростком. Он предложил мне роль стервозной красотки, которая организовала травлю одноклассниц. Услышав это, я заревела и бросила трубку. Я сама не понаслышке знала, что такое травля, и поняла, что не хочу получить еще один образ, от которого будет тяжело отделаться. Честно сказать, в детстве надо мной подтрунивали как над Мальвиной - героиней достаточно кукольной, правильной и неестественной. Многие мальчики дразнили меня: чистюля, зануда, голова фарфоровая. Я для них была куклой. Такого, что все мальчики были влюблены в меня, не было. Я этого не чувствовала. По сути, Мальвина оказалась очень одинокая. Все это повлияло на мою душу, я стала более замкнутой, ушла в себя", - вспоминала знаменитость.

В юности Татьяна с головой окунулась в православие, но потом поняла, что монастырская жизнь не для нее. "В молодости я искала себя и даже думала о суициде. Я любила себя накрутить", - откровенничала Проценко.