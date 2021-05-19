Путин поручил решить проблемы с кэшбэком за детский отдых

Президент РФ Путин провел совещание по выполнению его послания парламенту. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по инфраструктурным проектам, но с самого начала речь зашла о горячем — о детском отдыхе, Лето же на носу!

Скидка на отдых

- Мы направили 5 миллиардов рублей, чтобы родители могли получить назад 50% стоимости отдыха ребенка в лагере. Ростуризму выделили 4,5 млрд. рублей на программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, - сообщил премьер Михаил Мишустин. Власти ожидают, что родители получат кэшбэк за отдых 357 тысяч детей.

Владимир Путин отчитал правительство за то, что документы о возврате денег подписаны слишком поздно.

- С 1 июня первая смена начинается. А постановление только сегодня выходит. Многие уже купили путевки без всякого возврата. Но мы же обещали людям, что они получат возврат за летний отдых. Значит, надо посчитать и добавить денег. Создали проблему! - выразил недовольство Путин.

Президент поручил Мишустину «проработать механизм», как вернуть деньги тем, кто уже оплатил путевку на первую смену.

Пособия семьям с детьми и беременным

Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак рассказал президенту о трех социальных поправках в законы, принятые Госдумой и одобренные Совфедом 19 мая.

- Родители детей до 7 лет включительно смогут получать 100% зарплаты при уходе на больничный. Вторая инициатива: с 1 июля вводится новая выплата нуждающимся беременным. Третья инициатива: пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, - рассказал политик.

Социальная газификация

Власти хотят до осенних выборов в Думу принять закон, позволяющий бесплатно подключать граждан к газопроводу.

- Правительство утвердило дорожную карту по социальной газификации. У меня на руках законопроект, который обеспечит решение этой задачи. Главное: создание условий для подведения газа к участку гражданина без привлечения его средств. Рассчитываем принять закон в текущую сессию, чтобы не осталось лазеек для злоупотреблений, - заявил Турчак.

- По поводу подводки газа к домовладениям — очень много мелких деталей. Прошу Правительство, «Газпром», регионы внимательно отнестись к проблеме. Иначе будет, как в поговорке: гладко было на бумаге, но забыли про овраги, - прокомментировал президент.

Вместо метро — городские электрички

- Мы считаем, что метро для городов-миллионников пока нецелесообразно. Надо делать ставку на железную дорогу, - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, в крупных городах сейчас думают, как пустить общественный транспорт по железнодорожным веткам. Создано уже восемь проектов. «Есть хороший опыт Москвы, МЦД», - добавил Хуснуллин.

Достраивать метро в Челябинске не планируется — в правительстве посчитали, что это слишком дорого.

- Нашли хорошее решение: используем часть линий (недостроенного челябинского метро — КП.) для развития трамвая, - рассказал Хуснуллин.

Общаги — путешествующим студентам

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал Путину об идее разрешить путешествующим студентам останавливаться в общежитиях вузов в других городах.

- Есть вузы, которые готовы принять участие в программе. Конечно, 508 рублей в месяц (которые предлагается платить вузам за предоставление общежитий для каждого студента-туриста) не удовлетворят их. Но мы придумали поворот: учебные заведения получат дополнительное финансирование на ремонт общежитий за прием летом иногородних студентов, - рассказал Чернышенко.

Туризм распланируют

Власти определили 13 больших зон (Алтай, Кавказ, Волга и так далее), где будут развивать туристическую инфраструктуру. Пока правительство выделяет миллиард рублей на разработку первых 3 «концепций туристического планирования»: в Крыму, на Дальнем Востоке и по Большому Золотому кольцу.

- Теперь мы делаем еще территориальное планирование. Раньше такого не было. Заранее готовится мастер-план территории, дизайн-коды курортов, рассчитывается антропогенная нагрузка. К примеру, в долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в 10 раз больше людей — вытопчут все, - рассказал Дмитрий Чернышенко.

- Они там вытопчут... Как будто про людей, которых мы не хотим видеть, - парировал Путин. - Надо относиться к туристам, как к своим, близким. Тогда у нас все будет лучше получаться. Если как следует организовать работу, тогда ничего не вытопчут. В других странах в аналогичных парках ничего не вытаптывают - потому что все организовано.

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