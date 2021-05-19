Привет от первых Homo sapiens

Раскопки стоянки каменного века Рахат в 2020 году. Фото из архива Д. Ожерельева

В середине мая в предгорье Заилийского Алатау началась российско-казахстанская археологическая экспедиция. Совместная экспедиция Института археологии РАН (Москва), Института археологии им. А. Х. Маргулана (Алматы) и Государственного музея-заповедника «Иссык» изучает стоянку каменного века Рахат. О большом потенциале научных изысканий на территории крупнейшей центральноазиатской республики на десятилетия вперёд «Комсомольской правде» рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Ожерельев.

Уникальным украшениям – 20 тысяч лет

Экспедиция, изучающая древности в районе горного хребта на северо-западе Тянь-Шаня, довольно молодая. Впервые археологический памятник – стоянка каменного века Рахат – был обнаружен в 2006 году. Постоянные раскопки здесь ведутся с 2018 года.

«Стоянка Рахат локализуется на правом берегу одноимённой реки при выходе её из ущелья в предгорную зону, – рассказал руководитель отряда, научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии РАН Дмитрий Ожерельев. – Сфера нашей научной деятельности – это очень древнее время, порядка 20-40 тысяч лет назад, когда человечество ещё не знало металла, и все утилитарные орудия Homo sapiens были из комбинаций камней, костей и дерева. Соответственно, среди находок у нас нет металла, тем более золота (смеётся) или керамики, и обывателям порой трудно понять ценность находок. Но они, безусловно, ценны с точки зрения науки!»

Руководитель экспедиции Дмитрий Ожерельев в Костенках – российской Мекке верхнего палеолита. Фото из архива Д. Ожерельева

Дело в том, что территория Центральной Азии на сегодня малоизучена с точки зрения периода верхнего палеолита. Совместные российско-казахстанские изыскания дают возможность последовательного воссоздания картины развития культуры первых людей на этой земле. Кандидат исторических наук Дмитрий Ожерельев с не меньшим азартом, чем исследователи гробниц фараонов, рассказывает о находках:

«Среди необычных и редких находок одна целая и три фрагментированные раковины водных моллюсков с отверстиями, на которых сохранились остатки вещества красного цвета (возможно, это охра). Раковины использовались в качестве украшений. Данные находки являются уникальными, поскольку до сих пор палеолитических украшений с территории Казахстана известно не было. Сами моллюски этого вида (Corbicula tibetensis) не встречаются непосредственно в предгорьях. Ближайшие известные находки раковин этих моллюсков происходят из ископаемых местонахождений Прибалхашья, расположенных в сотнях километров к северу от стоянки Рахат».

Всего за несколько лет раскопок была получена каменная коллекция, насчитывающая свыше 4 тыс. единиц. По словам археолога, часть предметов представлена кремневыми изделиями (скребки, резцы, микропластины), ближайшие местонахождения которых находятся в десятках километров к северу от стоянки. Подобная дальняя транспортировка качественного каменного сырья, а также обнаруженные украшения из раковин свидетельствуют о высокой мобильности обитателей стоянки.

«Этот факт открывает новые перспективы для изучения хозяйственной деятельности и поведенческих особенностей древних людей конца палеолита аридных зон Центральной Азии», – отмечает Ожерельев.

Та самая уникальная раковина, которую красавица «каменного века» использовала в качестве украшения. Фото из архива Д. Ожерельева

Археологические богатства Казахстана

Следы многотысячелетней истории сохранились благодаря суглинкам предгорья Алатау. Вся эта глинистая толща представляет собой «пирог» с множеством культурных слоёв. Археологи работают в древнем карьере, расчищая склон, и имеют достаточно глубокий раскоп. В этом году историки должны дойти до уровня минус 13 метров!

Все находки после атрибутирования останутся в Казахстане, поскольку являются собственностью государства (мировая практика в области археологии). Российский историк Дмитрий Ожерельев подчёркивает высокий научный уровень подготовки казахстанских коллег, с которыми начинал свою научную деятельность ещё в начале 2000-х.

«Наши коллеги и уже просто друзья – алматинский Институт археологии им. Маргулана, во главе которого стоит уважаемый доктор исторических наук академик Бауыржан Байтанаев, и государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык», руководит которым Гульмира Мухтарова. Не могу не отметить коллег-палеолитчиков Талгата Мамирова, Ольгу Артюхову, с которыми мы вместе открывали стоянку Рахат в 2006 году, главного хранителя музея «Иссык» Ермека Джасыбаева и, конечно же, Жакена Кожахметовича Таймагамбетова – ключевого исследователя палеолита на территории Казахстана», – продолжил археолог РАН.

По его мнению, археологический потенциал крупнейшей центральноазиатской республики – на десятилетия вперёд.

Каменные орудия из культурного слоя 3-й стоянки Рахат. Датируются приблизительно возрастом - 20 000 лет назад. Фото из архива Д. Ожерельева

«Безусловно, Казахстан очень богат в этом плане. На юге страны есть памятники древней городской цивилизации (об этом одном таком городе – Отраре – родине восточного мыслителя аль-Фараби мы уже рассказывали в статье «Казахстанские археологи исследуют тайны родного города аль-Фараби»),на севере – курганная культура. Территория Казахстана – огромна, всё обхватить практически невозможно. Убеждён, что мы – учёное сообщество – ещё не знаем о некоторых археологических памятниках. Они просто ещё не выявлены. Возможно, есть стоянки каменного века ещё более древние, чем копаем мы», – предполагает Дмитрий Ожерельев.

Учёный видит перспективу развития в этой сфере в международном сотрудничестве Казахстана. «Чем больше будет совместных полевых школ, конференций, стажировок с коллегами из самых разных стран, тем мировое научное археологическое сообщество только выиграет», – подытожил историк.