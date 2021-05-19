Вдова Николая Зиновьева: "Песню "Паромщик" муж писал для Валерия Леонтьева, а спела ее Алла Пугачева"

Его песни пели Иосиф Кобзон, Игорь Тальков, Лариса Долина, София Ротару, Александр Малинин и многие другие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николай Зиновьев - автор шлягеров «Паромщик», «Зелёный свет», «Казанова», «Дельтаплан". Его песни пели Иосиф Кобзон, Игорь Тальков, Лариса Долина, София Ротару, Александр Малинин и многие другие.

Главный хит поэта прозвучал в 1985 году, когда Алла Пугачева исполнила песню «Паромщик» в отборочном выпуске Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-85».

В основе стихов лежала реальная история о тяжелом послевоенном времени и паромщике, перевозившем сирот, инвалидов, ветеранов.

- Знаменитая песня создавалась специально для Валерия Леонтьева, - рассказывает kp.ru вдова Елена Борзова. - Музыку к стихам создал композитор Игорь Николаев. Алле Пугачёвой понравилась песня, и она захотела ее спеть, но пришлось изменить текст — про соединение любящих сердец, о любви.

«А все бегут, бегут…»

- С Раймондом Паулсом Коля очень дружил одно время. Музыка к песне «Зеленый свет» (Светофор) сначала Паулс написал к фильму "Продлись, продлись, очарованье", - продолжает Борзова. - В этом фильме играли в паре Олег Ефремов и Ия Савина – по сюжету пожилые люди решили быть вместе. И он к ней едет, сидит перед шлагбаумом железнодорожного переезда и умирает. Режиссер сказал, что песня должна быть веселой. Сначала Паулс сочинил такую прыгающую музыку. А Коля за ночь написал текст. У него до этого было стихотворение «Час зеленых светофоров», в котором нет ничего про светофоры, а идет тема, как продлить в жизни «зеленый свет». Коля взял это автономное стихотворение, тему зеленого света, и превратил в «бегут, бегут, а он им светит».

И вот у героя продолжает звучать в транзисторе «а все бегут, бегут…», а он умер - такой контраст (режиссерский ход) бьет по нервам (жизнь проносится, человека уже нет).

Леонтьеву песня сразу понравилась. Он сказал: «Беру». И поет ее до сих пор.

Помню, как создавалась песня «Исповедь», которую тоже пел Валерий Леонтьев. Была уже мелодия, без стихов. Коля мне сказал, что надо заехать на пять минут к Лёше Гарнизову (композитору), подправить немного текст. Валерий Леонтьев тоже приехал. В итоге мы, заехав «на пять минут», просидели до четырёх утра. Леонтьев шутил, мол, раньше им заказ сделаешь, они напишут, я пою, а тут «сидим, каждое слово выверяем». Меня подначивали, мол, Лен, может, ты слово подскажешь. Я им: «Ребят, я слова роли учу, у меня завтра спектакль». Много раз они переделывали. Коля Зиновьев сидел, грыз ручку и подстраивал текст под музыку...

«Дельтаплан» - сначала была музыка Эдуарда Артемьева к фильму «Родня» Никиты Михалкова. А потом пришла идея сочинить на нее песню. И долго ломали голову, что же под эту музыку петь. «Дельтаплан» – это Колина фантазия. Говорил, что музыка такая парящая, полётная и этот полёт ему навеял ассоциацию…

Николай Зиновьев - автор шлягеров «Паромщик», «Зелёный свет», «Казанова», «Дельтаплан" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красивый подарок Ларисе Долиной

- Для фильма Михалкова «Сибирский цирюльник» Эдуард .Артемьев написал музыку. Николай Зиновьев - стихи. Песня в фильме не прозвучала. Но потом Никита Сергеевич подарил песню на стихи Зиновьева Ларисе Долиной. И она ее поёт. Рада, что хоть так песня пришла к зрителям.

Когда делала 70-летие Коли, на одном концерте эту песню пела Лада Денс, а на другом - Лариса Долина.

«Перед Валерием Леонтьевым снимаю шляпу»

- Александр Малинин пел песню на музыку Алексея Гарнизова, стихи Зиновьева «Не включайте свет». Потом перестал. Сейчас эта песня обрела второе дыхание в исполнении Валерия Леонтьева. Она с успехом принимается на всех концертах. Прошло время, песня не потеряла актуальности, благодаря таланту исполнителя! Валерий Леонтьев рыцарь российской эстрады, самоотверженный труженик, настоящий шоу-мен, призванный дарить людям праздник!!! Снимаю шляпу!

Главный хит поэта прозвучал в 1985 году, когда Алла Пугачева исполнила песню «Паромщик» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Игорю Демарину «перекрыли кислород»

- Игорь Демарин - замечательный композитор, и самобытный исполнитель, ни на кого не похожий. С Зиовьевым у Игоря был плодотворный творческий альянс. Я так жалею, что ему в свое время «перекрыли кислород». Кто? Да те, кто в Демарине увидел истинный талант, кто не умеет петь в живую, а поёт под «плюс» (с записанным голосом).

Мне бы не хотелось сейчас переходить на личности. В самом начале карьеры Игорь Демарин очень резко начал подниматься. Он был невероятно популярен. Он и Шведова, они прямо засияли с «Америка-разлучницей», «Белым вальсом». Тогда очень модная была песня «Заграница, здесь людей любимых лица» – они же с Украины. В общем, замечательные песни у Демарина.

- А как возможно «перекрыть кислород»?

- До развития интернета это было сделать просто - достаточно не показывать по телевизору исполнителя. Например, Демарин выступает в концерте у Михаила Танича, они дружили, он много написал на его стихи песен, или у Николая Зиновьева. Снимает телевидение. Телевидение потом монтирует концерт, и телевизионщики выбрасывают Демарина из концерта, его как будто не было…

Сейчас не простая ситуация с памятью о Николае. Никто, почти за три года, после ухода Коли не может сделать полноценную программу о нём и его творчестве. Последние два концерта при жизни Николая на его 70-летие, мне помогала сделать удивительный человек, создатель проекта «Уверенность в бизнесе - будущее России» — Юлия Потапова, молодая и энергичная, талантливая как предприниматель и как человек, мудрее многих «взрослых». Это проведение и судьба меня свели с ней! Она смогла собрать деньги и организовать два концерта подряд с банкетом. Позже помогла и с похоронами. Она видела, как тяжело болен Николай и помогла: концерты, переиздание книги, документальный фильм о Николае… Сейчас Юля помогает мне в этом «Заключительном аккорде» — последнем юбилейном концерте. Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу выступить: Валерию Леонтьеву, Игорю Николаеву, Тамаре Гвердцетели, Александру Михайлову, Игорю Демарину, Алексею Гарнизову, многим другим друзьям Николая Зиновьева, новым молодым исполнителям - они настоящие друзья!

Приглашаю всех желающих на наш концерт, посвященный 75 лет со дня рождения Николая Зиновьева в клубе «Эльдар» 30 мая.

Как Коля говорил, «вы меня все знаете в лицо моих песен». Так что лицо его не знают, а «в лицо песен» - да. Поют до сих пор. Спасибо. И наши звезды поют. И молодежь подхватила эстафету. Значит, не устаревают.