«Это был прекрасный роман»: Анастасия Волочкова объявила о расставании с Олегом

Волочкова с возлюбленным отдыхала на Мальдивах. Фото: Naahil Rasheed

На прошлой неделе все обсуждали возлюбленного Анастасии Волочковой Олега, которого знаменитая балерина явила миру в рамках интервью для платформы Премьер. И вот, как гром среди ясного неба, признание Насти: «Мы расстались...»

Конечно, сложно сказать, согласится ли с решением Анастасии Олег и действительно ли их ссора закончится окончательным расставанием... Пока же артистка говорит лишь об одном, мол, ни капли не жалеет, что в ее жизни был такой мужчина.

- На момент выхода программы на платформе Премьер мои отношения с Олегом уже были напряжёнными, - признаётся в эксклюзивном интервью kp.ru Анастасия Волочкова. - Мы расстались... Но это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведённому вместе.

Мы за эти десять месяцев и расставались, и сходились опять...И ругались и мирились. Это был настоящий ураган эмоций. Нам было классно вдвоём. Да, возможно, излишне эмоционально, но в этом и прелесть. Когда отношения ровные, спокойные, то они подчас вообще никакие. А мы уж точно никогда не были равнодушны к друг другу.

- Но это были эмоции больше с твоей стороны? Олег с виду такой спокойный.

- Он далеко не спокойный (улыбается.). Олег - очень хороший человек, но он очень ревнивый, очень вспыльчивый. Когда мы встретились, он признался, что всегда следил за моими фотографиями, я ему очень нравилась. То есть он изначально относился ко мне, как к кумиру.

- А в чем тогда причина вашего расставания?

- Перестали устраивать обстоятельства и нюансы, на которые я любя, закрывала глаза. С Олегом мы сразу договорились, что у нас свободные отношения на доверии. Но мы оба понимали, что наш роман не приведёт к свадьбе. Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной.

Да, Олег не богатый человек, но дело не в этом. Я была с ним, потому что мне было хорошо. Но получилось так, что пришло время расстаться.

Фото: Naahil Rasheed

- Ты влюбилась?

- У нас были чувства, если бы их не было, отношения бы не сложились. Просто, когда эти чувства стали соприкасаться с частыми ссорами, я не посчитала возможным все это продолжать. Мне очень дорого мое эмоциональное состояние. И когда отношения уже не доставляют радости, в них нет смысла. Я устала быть сильной. Мне хочется встретить человека, который станет моим мужем, моим надёжным плечом и опорой. Хочу встретить мужчину с большой буквы, который будет совершать ради меня благородные поступки. Мужские и настоящие поступки! Мужчину, с которым я смогу почувствовать себя просто женщиной, а не решальщицей вопросов с несением всех тягот на своих плечах...

- То есть ваш отдых на Мальдивах, можно сказать, был красивой точкой в этом романе?

- Наше путешествие на Мальдивы планировалось, как красивое завершение романа. Я предпочитаю с мужчинами расставаться достойно. Правда не все мужчины меня в этом поддерживают. Когда они обиженными становятся, им хочется сделать какую -то подлянку, гадость. Но это не про Олега. Мы с ним договорились сохранить дружбу, тёплые воспоминания друг о друге.

Я предложила ему поехать со мной на Мальдивы, чтобы осталась память о наших путешествиях. Мы же с ним три раза ездили в романтические путешествия. Я могу себе это позволить, это мое право.

Все охотились за нами, говорили, что я скрываю Олега. Но я никого не скрывала, просто Олег не публичный человек, нам это не надо было. Я думала, если покажу своего возлюбленного, все успокоятся, но почему-то внимания к нашей паре ещё больше стало (смеётся.).

Как пела Алла Борисовна Пугачева : «Вчера опять на первой полосе, писали обо мне газеты все. Что я не так пою, что я не так стою - я никому покоя не даю!»

- Да, после той программы многие обсуждали, что ты такая яркая, эффектная, ещё постройнела так здорово. А Олег - обычный парень, не олигарх, не Ален Делон..

- Он сам всегда меня спрашивал: «Зачем я тебе нужен?»

Отношения у нас были простые, хорошие, добрые. Что касается моей формы. То я с января у меня по пять спектаклей в месяц. И сейчас я готовлюсь к спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка». 27-го мая будет премьера на новой площадке, в театре «Аквамарин». В общем, с корабля на бал. Поэтому я такая стройная. Что помогает поддерживать красоту?Русская баня с ледяной купелью, профессиональный массаж. Салоны красоты я не люблю. Поддерживаю эмоциональный фон. Живу в любви и в радости.

Влюбленные жили на острове Алувифуши. Фото: Naahil Rasheed

- На Мальдивах у вас с Олегом была отдельная вилла?

- Да. Мы жили на острове Алувифуши — здесь расположен роскошный отель Sun Siyam Iru Veli. Мы там успели пожить на двух виллах. И на каждой VIP-вилле был собственный бассейн и так любимый мною открытый душ.

Мы жили в центре пляжа. Рядом не было ни души. Я как раз люблю Мальдивы за эту уединённость и красоту природы. Хоть Олег и ревнивый, но я спокойно плавала там и в трусиках и без. Мой прекрасный загар, помимо Олега, видели только рыбки и крабики.

Никто нас с Олегом не беспокоил. Каждый день просыпались в красоте, ныряли из своих покоев в открытый бассейн, а потом и в море. Каждый вечер у нас был романтическим. Я там даже, поддавшись на уговоры Олега, ела вкусную рыбку, которую только для нас готовил местный повар.

Обычно я в Москве почти ничего не ем. Только с утра выпиваю бульон, а вечером ем два яйца всмятку. А тут позволила себе чуть больше.

Но еда для меня не главное. Главное - атмосфера наших романтические вечеров в свете факелов. Правда Олег порой злился на меня, потому что ему пришлось в очередной раз поработать на Мальдивах моим фотографом.

В любом случае я ни о чем не жалею. Я счастливая женщина, потому что в моей жизни всегда были потрясающие мужчины. И я благодарна Олегу за прекрасные минуты, которых было очень много за последние десять месяцев.

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