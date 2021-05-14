Знакомьтесь: легендарный Олег! Волочкова впервые показала возлюбленного целиком

Сначала Настя исповедовалась одна, а потом вдруг воскликнула: «Олег, в студию!»

Балерина на протяжении нескольких месяцев нагнетала атмосферу тайны - демонстрировала то ногу, то руку, то спину возлюбленного, то и дело повторяя логический парадокс: «Мы не скрываем, но не афишируем наши отношения». Разочарованные подписчики Анастасии устали ждать развязки и обвинили ее во вранье: мол, нанимает статистов из числа садовников и заливает нам тут про неземную любовь.

А в пятницу, 14 мая, вышло интервью Волочковой в рамках проекта «Исповедь» на платформе Premier. Сначала Настя исповедовалась одна, а потом вдруг воскликнула: «Олег, в студию!». На диван присел мужчина средних лет в футболке и джинсах.

«Девять с половиной месяцев меня связывают отношения с прекрасным мужчиной. Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и опять соединялись. Я человек сложный, со мной жизнь как на вулкане, - поведала Волочкова. - Еще же надо мое творчество терпеть, а Олегу оно не нравится».

О замужестве пока речь не идет и сколько они будут вместе, и сами не знают.

«Настя очень эмоциональный человек, и не знаю, как столько времени я могу гасить эти эмоции, - говорит мужчина. - Я был рад знакомству и сильно удивился, потому что у меня было совершенно другое мнение о Насте. Она замечательный человек. Настя как ребенок, ее одну нельзя оставлять надолго, потому что точно где-нибудь набедокурит».

Чем Олег зарабатывает на жизнь, осталось за кадром, фамилия возлюбленного тоже не прозвучала. Тем временем сетевые сыщики из числа тех, кто внимательно следит за перипетиями в жизни Анастасии, давно ее называют — якобы это не просто Олег, а Олег Утенков, владелец автостоянок и сервисов на автомойках. Подтверждения этому тезису пока нет — в базе ЕГРЮЛ значатся сразу два московских предпринимателя с таким именем и фамилией, но никто из них не занимается автостоянками.

Предположительно Олегу 38 лет — об этом говорила сама Волочкова в предыдущих интервью, у него есть дочь от предыдущих отношений. Влюбленные периодически ссорятся, но все неизменно заканчивается примирением:

«Когда мы с Олегом ругались, он мне говорил: «Я только твоя няня, а не твой молодой человек». И я всегда ему говорю, ты самая прекрасная няня на свете! В дни, когда мы не спим вместе в одной постели, Олег мне читает сказки. Как правило, это «Приключения Тома Сойера». И мне приятно, что он поет мне песенки на ночь».

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