Россия — щедрая душа — другим триллионы, себе ни шиша?

Замглавы МИД Андрей Руденко рассказал, сколько Россия тратит на помощь бывшим советским республикам Центральной Азии. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Замглавы МИД Андрей Руденко рассказал, сколько Россия тратит на помощь бывшим советским республикам Центральной Азии.

- В период с 2008 года странам Центральной Азии была предоставлена безвозмездная финансовая помощь только на двусторонней основе свыше 4,2 миллиардов долларов США. Кумулятивный эффект нашей помощи странам Центральноазиатского региона суммарно составил около 3 триллионов рублей, - рассказал дипломат на конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Не слишком ли много для безвозмездной помощи?

- 3 триллиона рублей за 12-13 лет — это не такая уж значительная сумма. Примерно по 200 миллиардов рублей в год — меньше полпроцента от собственного бюджета. А полученная в итоге польза гораздо выше, чем вред от прямых финансовых потерь, - прокомментировал «КП» щедрость России экономист, профессор Никита Кричевский.

По мнению эксперта, Москва таким образом покупает лояльность азиатских политических режимов. И что самое важное: «Покупка удается».

- Взамен на потраченные деньги мы получаем регулируемый поток трудовых мигрантов. Местные центральноазиатские власти контактируют с диаспорами и контролируют пребывание гастарбайтеров. Да, у нас бывают эксцессы с приезжими. Но Россия имеет гораздо меньше проблем от мигрантов, чем те же США или Европа. Хотя Запад точно так же оказывает финансовую помощь арабским и прочим странам, и тратит на это несравненно больше средств, чем мы, - рассказал Кричевский.

Экономист объяснил, как работает «регулирование потока мигрантов».

- В Азии остаются семьи, старшие родственники мигрантов. Главное условие пребывания приезжих в России: законопослушное поведение. Они понимают, что в случае чего трудности будут и у оставшихся родственников.

- Кому мы еще оказываем финансовую помощь?

- Белоруссии, конечно, прежде всего. Геополитика прекрасно продается, и мы не тратим деньги бездумно. Для нас Белоруссия очень важна: белорусские предприятия поставляют детали для российской военной техники. На белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть, топливо потом продается на Запад, и мы имеем с этого свой процент.