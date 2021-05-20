Манижа бьет рекорды по просмотрам в Youtube, но букмекеры верят в Италию

За двое суток ролик с песней Russian Woman набрал более пяти миллионов просмотров Фото: EAST NEWS

22 мая в Роттердаме пройдет суперфинал «Евровидения-2021». Представительницы России Манижа более чем уверенно вышла в заключительный этап — третьим номером в результате СМС-голосования ворвалась в топ-10 и споет песню Russian Woman, чтобы побороться за победу. В это время ее клипы в Youtube бьют рекорды по просмотрам.

И если выступление с национального отбора, опубликованное на официальном ютуб-канале «Евровидения» за два месяца набрало 11 миллионов просмотров, то полуфинальный номер на песню Russian Woman имеет уже 5,3 миллиона просмотров — и это за пару суток! Не Little Big, конечно, с их 200 миллионами, но тоже неплохо. Да и песня у Манижи, чего греха таить, посложнее, чем UNO. Для сравнения: у полной записи первого полуфинала «Евровидения-2021» — 2,7 миллиона просмотров, то есть в два раза меньше, чем у одного выступления представительницы России.

Отклик под роликом Russian Woman — сугубо положительный: «Большие виртуальные объятия для России из Нидерландов», «По-моему, она очень точно поймала образ России. А именно ее многоликость. Искрометно, лаконично показала великую роль женщины в современной России, русской, татарской, мордовской, бурятской, якутской — российской женщины, вытащившей страну в сложнейший исторический период перемен 90-х и 0-х», «Она хотела дать женским мечтам место на этой сцене! Я так люблю ее!», «Я чувствую, что эта песня наполняет силами русскую женщину внутри меня. А я итальянец».

Однако аналитики букмекерских контор более прагматично смотрят на вещи. Коэффициент на победу Манижи вырос до 100 (на эту цифру умножается денежная ставка в случае выигрыша). Российской певице отводят 14 место по прогнозам.

А вот список лидеров* выглядит следующим образом:

1. Италия — 3,75

2. Франция — 4,33

3. Мальта — 4,5

4. Украина — 7,5

5. Швейцария — 9

6. Исландия — 13

7. Болгария — 15

8. Кипр — 34

9. Сан-Марино — 41

10. Литва — 51

* по данным старейшей британской букмекерской конторы William Hill

Участник «Евровидения-2002» Жан Милимеров: «Манижа — умничка и мастер своего дела. Все получится!»

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- Хочу пожелать одного: чтобы она расслабилась, выдохнула, успокоилась и спела в свое удовольствие в финале, - пожелал Жан. - Как умеет. Потому что за время пребывания в городке «Евровидения» уходит огромное количество сил и эмоций — съемки, интервью, репетиции, запись профайлов, переезды. Каждый день. Мозг взрывается. Так что в финал мы уже зашли, с чем поздравляю всю Россию и Манижу, теперь отдыхаем. Набираемся сил. Выходим и делаем свое дело. Она — умничка и мастер своего дела. Посыл работает на 100%. Знает, что делать на сцене и как донести до зрителя месседж. Так что желаю удачи и уверен, что все будет хорошо. И мы будем первыми.