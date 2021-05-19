Манижа после выхода в финал «Евровидения-2021»: «Русский язык прекрасен, на нем можно и нужно петь»

Манижа поделилась впечатлениями после первого полуфинала "Евровидения" Фото: REUTERS

Первый полуфинал популярного конкурса «Евровидение -2021» остался позади. Вопреки всем злопыхателям, Манижа с песней Russian Woman легко прошла отборочный тур и вышла в полуфинал конкурса.

Она признается, что изначально не сомневалась, что одолеет первый отборочный тур и выходя на сцену практически не волновалась.

- За два месяца до конкурса меня особенно задевало, когда мне говорили, что я никогда-никогда не пройду в финал с песней на русском языке. Поэтому моя главная эмоция и победа в том, что я вышла в финал с песней на русском языке, - делится с сайтом mk.ru.

Артистка признается, что ни на минуту не разочаровалась в выборе композиции: ее слышат и понимают.

- Это счастливое ощущение, и оно дорого стоит – показать, что русский язык прекрасен, он невероятный, на нем можно и нужно петь как можно больше песен и быть понятыми не только в своей стране…Так что мой основной вывод на сегодняшний день - давайте больше петь на русском языке, выходить на европейскую сцену такими, какими мы есть, - рассуждает Манижа.

После успешного выступления россиянки многие изменили свое мнение. Если раньше артистке пророчили скорый вылет, то теперь звучат робкие надежды: Манижа войдет в тройку финалистов.

Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, тоже следила за трансляцией и отметила, что Манижа выступила "хорошо, крепко".

- Номер красивый, особенно когда начали петь женщины, хор. Здорово, трогательно, хорошо придумано, - отметила Кац в беседе с RT.