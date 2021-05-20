Убитый горем вдовец засекретил похороны Мальвины из "Приключений Буратино" Татьяны Проценко

Вдовец актрисы добавил, что коронавирус еще при жизни диагностировали у самой Проценко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На похороны актрисы Татьяны Проценко, известной по роли Мальвины в фильме-сказке "Приключения Буратино", могут не допустить даже родственников. Дело в том, что перед смертью онкобольная артистка заболела коронавирусом. Заразились и ее близкие. Вдовец артистки Алексей Войтюк раскрыл детали похорон.

В семье скончавшейся от онкологии актрисы Татьяны Проценко медики выявили коронавирус. Из-за заразы актрису могут похоронить без родственников. "Мы такую возможность не исключаем. Но договоренности окончательной нет", - сообщил вдовец Алексей Войтюк, отвечая на вопрос, будут ли присутствовать родные на траурной церемонии.

Он также отказался называть место и время похорон супруги. Артист сослался на то, что семье запретили давать такую информацию посторонним. "Нам поставили очень жесткие ограничения по количеству людей, которые смогут присутствовать на траурной церемонии. Это только самые близкие. И строго-настрого запретили давать информацию о месте и времени, чтобы не было никакой прессы и скопления народа", - цитирует убитого горем мужчину 5-tv.ru.

Вдовец актрисы добавил, что коронавирус еще при жизни диагностировали у самой Проценко. Потом страшную заразу обнаружили у других членов семьи.

Напомним, Татьяна Проценко последние три года боролась с онкологическим заболеванием. Она не теряла надежды на исцеление, несмотря на то, что рак ей диагностировали в четвертой степени. "Отметив 50-летие, я узнала свой страшный диагноз: двойной рак, да еще и не в первой стадии, с метастазами. «Разве это со мной?» - сначала я не поверила, опешив от свалившейся на меня угрозы. Но по мере осознания в душе разрастался страх, который сковал до невозможности дышать. Он был сродни помешательству. И тогда я реально почувствовала себя на пороге могилы…", - делилась в последнем интервью актриса.

Женщина решилась на операцию. "Я еще лечусь, но уповаю на милость Бога. За время болезни моя вера окрепла во стократ. Господь попустил это испытание, но провел меня над бездной и вновь возвратил на землю", - говорила Татьяна.