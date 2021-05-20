Настоящая оккупация Эстонии: Солдаты НАТО избивают местных жителей, власти молчат

Дисциплина у натовцев, расквартированных в Прибалтике, увы, хромает Фото: EAST NEWS

На днях в эстонском городке Тапа, где расположена боевая группа сил НАТО численностью 1100 человек, из которых 800 - британцы, произошла драка местных жителей с солдатами союзников. Описания случившегося довольно смутные: все произошло то ли в кафе, то ли возле него, первыми, вроде, начали англичане, пристав к девушке, но, когда приехала полиция, стороны уже разобрались и претензий друг к другу не имели.

Дикость случившегося в том, что с шестью-восемью натовцами бились несколько местных, включая трех женщин, вступившихся за подругу. Подвыпившие бритты побоксировали с эстонками, но телесных повреждений, утверждают власти, ни у кого не оказалось, так что дело для ясности замяли.

Хотя драка, как рассказал пожелавший остаться неназванным свидетель местному изданию Virumaa Teataja, была гораздо более жестокой, нежели ее описала полиция и официальный представитель союзников.

- Честно говоря, - посетовал при этом свидетель, - в Тапа больше нельзя выходить поесть в выходные дни, поскольку после обеда в четыре часа дня британские солдаты уже пьяные в стельку и цепляются к местным.

Эта история - просто последняя в серии нескончаемых «инцидентов», происходящих у натовских солдат с местными жителями прибалтийских стран, которых они и прибыли защищать от российской угрозы. Примерно такие же по численности, как в Тапе, натовские контингенты расположены в Латвии и Литве. Когда руководство стран Балтии добилось столь желанного для них военного присутствия натовских войск на своей территории, то обязательным пунктом соответствующих соглашений было освобождение солдат и офицеров альянса от местной уголовной ответственности за возможные преступления. То есть, если они и набедокурят, даже весьма серьезно, судить их, если дело дойдет до этого, повезут на родину. Поэтому все «герои» многочисленных пьяных дебошей, ДТП, стычек с местными просто тихо отбывают домой.

Дисциплина у натовцев, расквартированных в Прибалтике, увы, хромает. Но и осознание практической безнаказанности за чудачества и даже дикие выходки, совершенные в свободное от службы время на дружественных территориях, явно провоцируют парней в военной форме на «подвиги». Духа сотрудничества и уважения к истории, культурным и иным традициям союзников, жалуются местные жители, остро не хватает. А некоторые особо отчаянные вообще говорят, что союзники ведут себя как оккупанты.

Ставший классикой пример. В мае 2014 года военно-морские силы стран НАТО прибыли в латвийский Вентспилс на учения Open Spirit 2014. В первые же выходные полиция выписала вышедшим на берег союзникам 23 штрафа - за распитие спиртного, драки, порчу муниципального имущества. Боец из Нидерландов пал без сознания, получив травму головы и переломы костей лица. Еще троих передали врачам в сознании.

После этого загула мэр Вентспилса Айварс Лембергс направил тогдашнему генеральному секретарю Североатлантического альянса Андерсу Фог Расмуссену жалобу на поведение моряков НАТО в своем городе.

- Моряки НАТО в Вентспилсе вели себя по-свински, - писал он, - игнорировали законы Латвии и правила самоуправления. Напившись, они справляли нужду в общественных местах и на витрины, блевали, публично употребляли спиртное, что не разрешено. Они также срывали цветы с клумб, чтобы дарить их проституткам. Иностранные военные ведут себя «как оккупанты, которые не признают суверенитет и законы Латвии».

За что потом и пострадал. Потому что из него и сделали виноватого: дескать, политически невыдержанный мэр города хочет рассорить Латвию с НАТО, не ведая, какое благо несет членство в этом альянсе латвийскому народу. Когда через пару лет пьяные британские солдаты устроили драку с латышами, покалечив одного из них, в рижском «Макдональдсе», зачинщика тут же отправили домой, а английская пресса разглядела во всем… «происки Москвы».

Правящие круги держатся стойко, выдавливают из себя дружественную улыбку, прощая старшим союзникам совершенно немыслимые выходки. Например, в Клайпеде военнослужащие США сорвали флаг Литовской Республики со здания прокуратуры и осквернили его. Официальных протестов не было, потому что власти, чтобы не «нагнетать», засекретили информацию об этом. Но в маленькой республике разве можно скрыть такое. Через месяц после скандала полиция была вынуждена признать: «сверху» сообщать об этом запретили…

Боевое братство - дело тонкое. Особенно в мирное время. Не зря же говорят, что, если армия не занимается своим делом - войной или учениями, - она разлагается. Натовских солдат из разных стран альянса, расквартированных у прибалтов, всего то три с половиной тысячи. Но хлопот с ними местным хватает. Должно быть, служба им все-таки медом кажется. Не напрягают их отцы-командиры, не воспитывают, как надо, натовские политработники. Вот и тянет ребят на скоромное.

То, что русские, стремясь развязать третью мировую войну, для начала нападут на страны Балтии, теперь только дурак не знает. Вот-вот накинется злобная Москва на добропорядочных прибалтов, потому и натовские контингенты там стоят. Но при этом все эксперты на Западе признают, что силы НАТО в потенциальных странах-жертвах не смогут сдержать агрессию с Востока. Тогда в чем смысл их там держать? Ведь эта ересь - о бесполезности натовских контингентов для отражения российского вторжения, - наверняка понятна и парням из стран альянса, которым довелось «прикрывать» прибалтов. Ну не идиоты же они? А если нет, во что хотелось бы верить, то что остается человеку с ружьем в мирное время на чужбине? Жизни радоваться! А радуется ей каждый, как умеет.

Во всех прибалтийских странах официально принята «теория трех оккупаций». Первая - это 1940 -1941, когда Латвия, Литва и Эстония оказались в составе СССР. Вторая - 1941-1944, когда они были под фашистской Германией. И третья, «самая ужасная» - с 1944 до развала Советского Союза. Подхватив мысль уже бывшего мэра Вентспилса, вполне можно сказать, что сейчас наступило время четвертой оккупации - дружественных стран НАТО. По идее, она должна защитить прибалтов от русских, но потери пока - только от «своих».

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