Экономист объяснил, почему в России не индексируют зарплаты

Зарплаты в России, скажем так, не всегда успевают угнаться за растущими ценами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены в России растут на глазах. По данным Росстата, с начала нынешнего года инфляция выросла уже на 3,1%. При этом зарплаты в России, скажем так, не всегда успевают угнаться за растущими ценами.

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил свой способ добиться повышения зарплат. Он предлагает увеличить налог на дивиденды для компаний, где работникам не увеличивают зарплату.

- Можно связать темпы роста заработной платы на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они вообще-то и людям должны помогать, с людьми должны как-то делиться прибылью предприятия, - сказал Трутнев на форуме «ProДФО - Хабаровский край».

Предложение Трутнева и ситуацию вокруг роста зарплат мы обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» с проректором Финансового университета при правительстве РФ Александром Сафоновым.

- Александр Львович, мы же понимаем, что предприятие может на бумаге написать, что зарплаты сотрудникам повышены, а в реальной жизни они не изменятся. И это будет просто уклонением от налогов.

- Начнем с того, что у нас в Трудовом кодексе есть обязательство работодателей своевременно индексировать заработную плату. Эта норма существует достаточно давно. Но, тем не менее, жизнь идет, что называется, своим чередом, - говорит Александр Сафонов. - Где еще со времен советского периода сложились нормальные взаимоотношения трудового коллектива с руководством и соответствующая ментальность, там это периодичность соблюдается. А на новых предприятиях влияние на рост заработной платы в основном оказывают только рыночные мотивы – например, дефицит кадров, высокая ротация, увольнения.

Единственный способ побуждать компании в коммерческом секторе к росту оплаты труда через регулирование со стороны государства – это инструмент, связанный с минимальным размером заработной платы. Если его двигать потихоньку вверх, то индексация заработной платы будет проходить, по крайней мере, на уровне минимальных размеров. Хотя и здесь есть свои подводные камни: переход в неформальные платежи, выплаты в конвертах. Мы эту историю уже хорошо знаем.

Поэтому для того, чтобы был консенсус между государством и бизнесом, нужно не только говорить об ужесточении налоговой политики. Надо одновременно думать и о том, как бизнесу помогать. Потому что бизнес пережил (и продолжает переживать) очень непростой период, связанный с пандемией, ограничением экономической деятельности в мире в целом. И падение доходов - это не только наша, но и общемировая проблема. И здесь вряд ли что-то получится без помощи государства и создания преференций для бизнеса - условий для льготного кредитования, снижения налоговой нагрузки и административного давления.

- И здесь возникает вопрос: после таких заявлений действительно начнут расти зарплаты или нет?

- Нет, конечно. Бизнес ведь разумный. Во-первых, дивиденды еще надо заработать. Увести деньги можно и другим способом из бизнеса, через те же левые схемы, в офшоры, и это вообще никак не связано с дивидендами. Поэтому этот инструмент не очень рабочий, если вообще рабочий. И самое главное, они ведь подумают: это еще когда закон будет! Вот когда закон будет, тогда, может быть, мы еще и посмотрим… А если появится закон, мы найдем формы, которые позволят обойти эту ситуацию: например, перейдем на отношения с работниками без оформления трудовых договоров.

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