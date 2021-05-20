Минюст предложил автоматически списывать со счетов штрафы за нарушения ПДД

Новая система будет списывать не штрафы, а долги за административные правонарушения по которым давно истекли сроки давности оплаты. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

- Предлагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, содержащихся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которого произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото и видеозаписи, - заявил заместитель Минюста России Евгений Забарчук на сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума «9 ¾ Вакцинация правом».

По словам Забарчука на сегодняшний день значительную часть исполнительных документов, поступающих в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России, составляют именно исполнительные документы о взыскании штрафов за нарушение правил дорожного движения. Исполнение осуществляется судебным приставом-исполнителем путем направления соответствующих запросов в банки и иные кредитные организации о наличии денежных средств на счетах должника и обращения на них взыскания. При этом в соответствии с Законом об исполнительном производстве наложение ареста на имущество должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании денежных средств менее 3 000 рублей, не допускается.

А потому Минюст предлагает освободить от этих задач приставов, а деньги должников поручить искать в банках суперсервису "Цифровое исполнительное производство". Искусственный интеллект будет самостоятельно выяснять где автолюбитель хранит средства, выносить постановление о возбуждении исполнительного производства, накладывать арест и взыскания на счета, а также перечислять обнаруженные средства в бюджет.

- Переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов будет способствовать совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения, в связи с чем предлагается полностью передать указанные функции судебного пристава информационной системе, - считает Забарчук.

- Отмечу, что новая система будет списывать не штрафы, а именно долги за административные правонарушения по которым давно истекли сроки давности оплаты. Никто не собирается лишать автолюбителей обжаловать штрафы в 10-дневный срок, возможности в течении первых 20 дней оплачивать 50 % их полной суммы и обжаловать в 60-тидневный срок, - отметил "Комсомолке" официальный представитель Минюста Анатолий Романов.

По словам разработчиков сейчас Минюст и ФССП России в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» прорабатывает дополнительные механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания денежных средств, в том числе средств, на которых установлен запрет на взыскание. После того, как проект федерального закона пройдет процедуру согласования с заинтересованными органами и общественными организациями он в установленном порядке будет размещен для общественного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.